SVP sieht Interessenskonflikt

Lerch stand wegen seines angeblich zu laschen Umgangs mit den Reitschule-Betreibern schon mehrmals in der Kritik, allen voran seitens der SVP. Die Partei attackierte den Regierungsstatthalter im Nachgang zu den Krawallen vor der Reitschule ziemlich heftig. Lerch sei «untätig, befangen, nachlässig und handlungsunfähig», schrieb die Partei in einem offenen Brief an den Regierungsrat. Als Gründe nannte die Partei die «anhaltenden Attacken auf Polizisten, den Drogenhandel auf dem Vorplatz und die Verstösse gegen gastgewerbliche Auflagen».

Die SVP stört sich vor allem an Lerchs SP-Mitgliedschaft. Dadurch stünde er in einem Interessenskonflikt. Die Partei fordert, Lerch dürfe nicht weiter für die Betriebsbewilligung der Reitschule zuständig sein. Im Reitschule-Dossier müsse der Regierungsrat eine Zwangsverwaltung anordnen. Lerch wollte die massiven Anschuldigungen damals nicht kommentieren. Derzeit weilt er in den Ferien und ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.