Wohnen an bester Lage

Das Pflegezentrum Tilia in Ittigen wird umrahmt von einer grosszügigen Gartenanlage und dem ehemaligen Personalhaus. Dieses soll nun abgerissen werden. So entsteht auf dem Areal, an bester Wohnlage über Ittigen, Platz für eine neue Überbauung. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde haben die drei Grundeigentümer – die Tilia-Stiftung, die Halter AG und die Pensionskasse der Kantonalbank – einen Studienauftrag an mehrere Architekturbüros erteilt.