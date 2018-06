«Wo endet der religiöse Eifer, wo beginnt der Wahn?»

Eine Ferienreise? Mit zwei Kindern im Vorschulalter? Zu einem Onkel in Gaziantep, einer süd­türkischen Stadt nahe dem syrischen Kriegsgebiet? Und dann weiter nach Bosnien? Ohne konkretes Rückreisedatum und ohne -tickets? Was wusste die Mutter von den Reiseplänen?

Das Regionalgericht Bern-Mittelland stellte sich viele Fragen in diesem Prozess gegen einen streng muslimisch gläubigen Berner, der Mitte August 2013 in die Südtürkei verreisen wollte. Er stand bereits am Gate des Flughafens Kloten, als die Polizei ihn und die beiden Kinder im letzten Moment gestoppt hat. Die Mutter hatte am Vortag die Polizei alarmiert.

Mutter kannte Pläne nicht

Gerichtspräsident Jürg Christen sagte es bei der Urteilseröffnung am Mittwoch deutlich: So stelle man sich keine Ferienreise vor, bei der man etwas Schönes erleben wolle. «Der Grund der Reise ist nicht nachvollziehbar.» Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die getrennt lebende Mutter, unter deren Obhut das Mädchen und der Knabe waren, nichts von den Reiseplänen gewusst hat.

So habe sie die Tochter im Kindergarten nur für einen Tag abgemeldet und eine kurz bevorstehende Mandeloperation nicht verschoben. Dass die Ferien abgesprochen waren, wie das der Angeschuldigte gesagt hat, sei «wirklichkeitsfremd».

Das Gericht verurteilte den heute 31-jährigen Berner mit Wurzeln in Bosnien wegen Entführung und mehrerer weiterer Delikte (unter anderem gewerbsmässiger Betrug, Hehlerei, Urkundenfälschung, Drohungen) zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 40 Monaten. Dazu muss er seiner Ex-Frau 5000 Franken Genugtuung bezahlen und dem Sozialdienst knapp 47'000 Franken rückerstatten. Christen: «Er geht unverfroren zu Werke, wenn es zu seinen Gunsten ist.»

Radikale Tendenzen

Jürg Christen blickte auf die Lebensgeschichte des Angeklagten in diesen Jahren zurück. Der Glaube sei ihm sehr wichtig gewesen. Gemäss Akten der Bundesanwaltschaft habe der Mann radikale bis extremistische Ansichten gehabt, ohne eine bestimmte Gruppe zu unterstützen. «Wo endet der religiöse Eifer, und wo beginnt der religiöse Wahn?», fragte sich das Gericht. Zum Tatzeitpunkt sei der Mann jedenfalls streng religiös gewesen.

Vieles bleibt Spekulation

Über den Zweck der Reise konnte das Gericht nur spekulieren. «Ihm war die Erziehung seiner Kinder nach islamischen Grundsätzen wichtig», sagte Jürg Christen. Aber habe er wirklich die Absicht gehabt, seine Kinder in einem islamischen Land zu lassen und sie nicht zurückzubringen?

«Es gibt Anhaltspunkte, und wir haben eine konkrete Vermutung, dass die Kinder nicht mehr zurückgekehrt wären», erklärte der Gerichtspräsident. «Aber beweisen können wir es nicht.» Das Gericht gehe jedoch von einem längeren Aufenthalt aus, bei Verwandten in der Türkei oder in Bosnien. Für eine Rückkehr in die Schweiz habe es keine Pläne gegeben.

Als der Mann nach seiner Anhaltung am Flughafen auf der Bahnhofwache in Bern angekommen war, kam es zu einem «heftigen Handgemenge mit der Polizei», wie es der Gerichtspräsident ausdrückte. Es brauchte drei Polizisten und den Einsatz von Pfefferspray, um den Mann zu überwältigen. Alle trugen leichte Verletzungen davon, ein Computerbildschirm ging in die Brüche.

Zurück auf den Thorberg

Das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin, sie hatte eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren gefordert, und die Vertreterin der Ex-Frau nahmen erfreut zur Kenntnis, dass es bei der Entführung einen Schuldspruch gab. Sie wollen das Urteil noch genauer analysieren. Auch der Verteidiger will das Verdikt zuerst studieren, bevor er über einen Weiterzug entscheidet.

Der Verurteilte kehrte derweil auf den Thorberg zurück, um den Rest einer fünfjährigen Strafe ­abzusitzen, die das Landgericht München 2015 wegen Betrug ausgesprochen hatte.

