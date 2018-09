«Wo die Radiobeiträge produziert werden, ist zweitrangig»

Herr Cina, Sie hätten dieses Interview womöglich lieber in Zürich geführt.

Jean-Michel Cina: Nein, überhaupt nicht. Bern ist und bleibt für die SRG einer der wichtigsten Standorte. Deshalb führe ich das Gespräch gerne hier.

Seit dem Entscheid, grosse Teile des Radiostudios nach Zürich zu verlagern, sind Sie in der Bundesstadt aber Persona non grata. Das Vertrauen in die SRG-Spitze ist massiv beschädigt. Verstehen Sie das?

Ich habe für die Unsicherheiten und die allfällige Enttäuschung von Mitarbeitenden durchaus Verständnis. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder auf sachlicher Ebene diskutieren können und auch die Berner Regierung anerkennt, dass die SRG die Inlandberichterstattung künftig in Bern gar noch ausbauen wird.

Zudem bleiben das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis sowie natürlich das Studio Bundeshaus hier, zudem bauen wir eine mehrsprachige Redaktion und eine digitale Plattform auf. Die SRG wird auch nach der Teilverlagerung des Radiostudios nach Zürich 550 Mitarbeitende in Bern beschäftigen.

Aber aus journalistischer Sicht wird Bern zur Aussenstelle von Zürich mit weniger Journalisten als heute.

Das sehe ich anders. Wir sind uns bewusst, dass Bern auch in Zukunft für die nationale politische Berichterstattung das Kompetenzzentrum der SRG bleiben wird und investieren entsprechend.

Aber die Flaggschiffsendungen wie «Rendez-vous» oder «Echo der Zeit» werden künftig von Journalisten in Zürich produziert. Ohne Blick aus der politischen Mitte der Schweiz, aus Bern.

Deshalb hat der Verwaltungsrat der SRG-Geschäftsleitung den Auftrag erteilt, unter Einbezug der Journalistinnen und Journalisten zu garantieren, dass die Qualität der Sendungen gewahrt bleibt.

Was heisst das?

Dazu gehört die Forderung, dass die redaktionelle Vielfalt erhalten bleibt. Deshalb wird es auch weiterhin eine eigene Fernseh- und Radioredaktion geben.

Mit je einer eigenen Chef­redaktion?

Genau. Das ist dem Verwaltungsrat wichtig. Denn das Versprechen an das Publikum ist, dass die Qualität des Programms und der Sendungen nach wie vor gewährleistet sind. Für mich beruht Medien- und Programmvielfalt nicht auf einem Standort, sondern auf den Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft und Einstellung aus unterschiedlichem Blickwinkel berichten. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen.

Bitte.

Glauben Sie, dass mir ein Walliser auf der Strasse sagen kann, wo das «Echo der Zeit» heute produziert wird? Das ist nicht wichtig. Wichtig sind die Inhalte.

Diese Inhalte werden heute von anerkannten Radioleuten in Bern produziert. Durch den Umzug des Radiostudios nach Zürich könnte die SRG viele von ihnen verlieren. Macht Ihnen das nicht Angst?

Diese Gefahr können wir nicht ganz ausschliessen. Darum ist es wichtig, dass die Geschäftsleitung nun Gespräche mit den betroffenen Journalistinnen und Journalisten führt.

In Bern wird nicht goutiert, dass die SRG nach gewonnener No-Billag-Abstimmung die Umzugspläne bekannt gab. Hätten Sie vor der Abstimmung mit

offenen Karten gespielt, hätten kaum 72 Prozent die No-Billag-Initiative versenkt.

Stopp. Wir haben schon vor der Abstimmung klar gemacht, dass es bei einer Plafonierung der ­Gebühreneinnahmen Reformen und Sparmassnahmen brauchen würde. Das wurde während des Abstimmungskampfs von vielen Seiten ja auch von uns gefordert. Aber das Projekt für die teilweise Zentralisierung der Radioredaktionen in Zürich hat vor der ­Abstimmung noch nicht konkret und detailliert bestanden.

Echt jetzt? Sie hatten nicht das fixfertige Projekt in der Schublade und es aus Angst vor No Billag bis nach der Abstimmung geheim gehalten?

Nein! Wir haben den Auftrag an die Geschäftsleitung, Reformprojekte mit einem Sparpotenzial von 100 Millionen Franken zu erarbeiten, erst im Nachgang zur No-Billag-Abstimmung erteilt. Wir haben die ­Maxime herausgegeben, dass wir bei Mauern sparen wollen und nicht bei Menschen. Sprich: Wir wollen bei Immobilien sparen, Prozesse verbessern, die Organisation verschlanken. Das Programmangebot soll grundsätzlich unangetastet bleiben.

In Bern wollen Sie 5 Millionen pro Jahr einsparen, indem die Generaldirektion vom Ostring in die heutigen Radiostudios zieht. Kritiker behaupten, dass die SRG nur einen Bruchteil davon wird einsparen können.

Voraussetzung für die Einsparung ist, dass die SRG einen Teil der Räumlichkeiten der heutigen Generaldirektion untervermieten kann. Wir können nicht einfach kündigen, weil wir einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen haben. Bei der Berechnung des Sparpotenzials von 5 Millionen Franken gehen wir davon aus, dass wir die Hälfte der heutigen Räume der General­direktion vermieten können. Wir waren da also eher konservativ und sind zuversichtlich, dass wir das schaffen.

Der Berner Volkswirtschafts­direktor Christoph Ammann ­befürchtet, dass es für die SRG schwierig wird, Nachmieter zu finden.

Wir sind am Start des Projekts und haben ja noch rund zweieinhalb Jahre Zeit. Im Osten der Stadt Bern gibt es weniger verfügbare Büroflächen als beispielsweise im Wankdorf oder anderen Stadtteilen. Und der Ostring ist nicht zuletzt dank dem nahen Autobahnanschluss attraktiv. Unsere Immobilienabteilung hat eine Marktstudie durchgeführt und kam zum Schluss, dass eine Untervermietung realistisch ist.

Es stimmt also nicht, dass Sie schon länger erfolglos nach Nachmietern suchen?

Die Suche beginnt erst richtig, deshalb ist noch nichts konkret.

Die SRG könnte auch anders Geld sparen. Zum Beispiel, wenn sie auf die teure Produktion von Formel-1-Rennen in Abu Dhabi verzichten würde.

Das ist das, was ich vorhin schon betont habe: Wir wollen die Programmvielfalt möglichst nicht antasten.

Lohnt es sich wirklich, für eine relativ geringe Einsparung von 5 Millionen Franken so viele Leute zu verärgern?

Es geht ja nicht bloss ums Sparen. Für den Verwaltungsrat ist es zentral, das Unternehmen mit all seinen Kanälen langfristig konkurrenzfähig aufzustellen und das Radio in das digitale Zeitalter zu führen. Dafür braucht es eine gewisse Zentralisierung.

Wie knapp war die Abstimmung im Verwaltungsrat zur Verlegung des Radiostudios?

Wir kommunizieren keine ­Abstimmungsresultate. Wir hatten eine gute, intensive Diskussion. Es gab verschiedene Meinungen, aber letztlich hat der Verwaltungsrat entschieden und vertritt diesen Entscheid gemeinsam gegen aussen. Es ist der richtige Entscheid für die Zukunftsfähigkeit des Radiostudios.

Es heisst, Sie hätten als Präsident den Stichentscheid geben müssen.

(lacht) Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Stichentscheid eine Rolle gespielt hätte.

Sie haben sich aber für den Umzug der Radioredaktionen nach Zürich ausgesprochen?

Ja, das kann ich so bestätigen. Mich haben die Argumente der SRG-Geschäftsleitung überzeugt, obwohl ich die politische Dimension natürlich nicht unterschätzt habe.

Gerade von Ihnen als Walliser hätte man sich in Bern Support erhofft. Das Wallis ist mit seiner geografischen Lage doch auf

Dezentralisierung und Föderalismus angewiesen.

Es handelt sich hier um einen Verwaltungsratsentscheid. Es ist ja nicht der Cina alleine, der entscheidet. Aber auch vom Walliser Standpunkt her ist der Entscheid richtig: Als Walliser ist es für mich wichtig, dass das Regionaljournal in Bern bleibt.

Zweiter zentraler Aspekt für mich als Walliser: Die Bundeshausredaktion wird verstärkt. Im Hinblick auf den Föderalismus ist es mir auch wichtig, dass wir eine mehrsprachige Redaktion aufbauen. Für mich als Walliser ist nicht zuletzt wichtig, dass das Korrespondentennetz bestehen bleibt, mit Journalisten in den Regionen. Wo die Beiträge dann letztlich produziert werden, ist zweit­rangig.

Ihre eigene SRG-Sektion, die

Genossenschaft Bern Freiburg Wallis, erwägt nun einen Austritt aus der SRG. Wie schlimm wäre das?

Dass es im Moment schmerzhaft ist, kann ich nachvollziehen. In den Statuten der SRG-Genossenschaft Bern Freiburg Wallis ist jedoch nicht nur der Einsatz fürs Radiostudio Bern verankert, sondern auch, dass die Sektion Teil der SRG-Familie ist. Es ist wichtig, dass wir mit der Sektion ­Gespräche führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Dialog ­wiederfinden.

(Berner Zeitung)