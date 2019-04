Wirtschaft kritisiert einseitige Verkehrspolitik

Seit über drei Jahren führen die Wirtschaftsverbände Gespräche mit der Stadt, wenn es um die Verkehrsplanung geht. Als Ende letzten Jahres beinahe im Wochentakt Projekte für Verkehrsberuhigungen vorgestellt wurden, ohne dass die Verbände davon wussten, wollten diese die Gespräche mit der Stadt abbrechen, wie Emch erläutert. Die Drohung nützte.

Die Stadt will nun zügig ein paar Anpassungen zugunsten des Gewerbes vornehmen, wie aus einer Medienmitteilung vom Frietag hervorgeht. So erwägt die Stadt, in der Unteren Altstadt Langzeitparkplätze für Anwohner aufzuheben. Dies, um Raum für den Wirtschaftsverkehr zu gewinnen. Anwohner sollen ihre Autos künftig in nahen Parkhäusern abstellen. Thematisiert wird auch die Einführung von Gegenverkehr in der Kochergasse. Dies mit dem Ziel, die Amthaus- und Schauplatzgasse vom privaten Verkehr vom Casinoparking her zu entlasten. So gäbe es mehr Platz für den Wirtschaftsverkehr.