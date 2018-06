Wirte ärgern sich über Bars auf Zeit

«Letzte Runde», diese Aufforderung hört man in so mancher Beiz gegen Mitternacht. Eine halbe Stunde später müssen das Glas und die Bar leer sein. Was für viele Wirte ein Kraftakt ist, wird ­indes nicht überall so rigoros durch­gesetzt. Dies gilt beispielsweise bei Pop-ups auf öffentlichen Plätzen.

Das sind Lokale, die nur für eine gewisse Zeit offen sind, wie Peter Flamingo auf der Grossen Schanze. Gestandene Wirte behaupten, dass lange nach der Polizeistunde noch Gäste dort seien. «Da wir draussen sind, können wir niemanden zum ­Gehen zwingen. Irgendwann ­passiert das von selber, weil wir keine Getränke mehr verkaufen», sagt Camil Schmid, der am ­Wochenende Peter Flamingo auf der Einsteinterrasse eröffnete.

Tiefe Gebühren für Pop-ups

Mit dem Label Mosaik sorgt ­Camil Schmid seit 2012 für ­Abwechslung im Berner ­Nachtleben: Bremerwaldpartys, Techno­feste im Kornhausforum und Street-Parade-Lovemobile. Mittendrin der ­umtriebige Event­manager, studierte ­Be­triebsökonom und frisch ­dip­lomierte Wirt Camil Schmid.

Durch diese Projekte waren auch die Stadtbehörden auf ihn aufmerksam geworden, und der Gemeinderat motivierte ihn letzten Sommer, mit einem Pilot­projekt die Einsteinterrasse bei der Grossen Schanze zu beleben. Gesagt, ­getan: Innert Wochen fabrizierte Schmid mit Freunden aus einem Schiffs­container eine Bar. Im Winter nutzte Schmid die Container als Glühweinbar Oscar Elch im Ringgenpärkli.

Um im ­öffentlichen Raum Pop-ups zu lancieren, braucht es eine Festwirtschaftsbewilligung, die es für maximal 90 Tage gibt. ­Kostenpunkt: 40 Franken plus 50 Franken Bearbeitungsgebühr. Diese Bewilligung wird nicht publiziert, somit kann niemand Einsprache erheben.

Teure Bewilligungen

Während vor einigen Jahren Stimmen laut wurden, dass Pop-ups schneller möglich sein müssten, hat sich der Ton mittlerweile gewandelt. Mancher Gastronom fühlt sich unfair ­behandelt. Einer ist ­Patrick ­Mayer von der Compass Bar, die im April schloss. «Für Betriebsbewilligung und Schallschutzmessung zahlte ich 7000 ­Franken», sagt er.

Marc Heeb, Leiter Polizeiinspektorat, sagt dazu: «Jedem Wirt steht es frei, auch ein Pop-up zu machen.» Frust könne man auch in Energie ­umwandeln, so Heeb. «Wirte müssen innovativ sein», sagt er.

Jeder Quadratmeter kostet

Mayer kritisiert zudem, dass er für die 12 Quadratmeter Aussenbestuhlungsfläche und 16 Sitzplätze während der Sommer­monate ein Gesuch stellen und 1300 Franken bezahlen muss. Ihn stört, dass Peter Flamingo 700 Quadratmeter kostenlos «nachgeworfen werden».

Camil Schmid sagt dazu: «Letztes Jahr wurde uns ein Drittel der Kosten erlassen, da es um die öffentliche Sicherheit ging. Nun bezahlen wir gleich viel wie andere auf der Grossen Schanze.» 30'000 ­Franken koste die Fläche auf der Einsteinterrasse, bestätigt Marc Heeb. Und ­ergänzt: «Der Preis ­dafür, den ­öffentlichen Raum in Bern kommerziell zu nutzen, ist fair.» So koste die Bestuhlung pro Quadratmeter auf dem ­Bärenplatz 175 Franken im Jahr.

Kritiker werfen Behörden und Betreibern bei der Vergabe der Plätze Vetterliwirtschaft vor. «Die Entscheide sind undurchsichtig. Manchmal spielt es wohl eine Rolle, wer mit wem befreundet ist», sagt ein Gastronom der Unterstadt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Das weist Marc Heeb von sich: «Die Erklärung ist einfach: Der Schnellste mit der besten Idee wird berücksichtigt.» Er wünsche sich auch, aus mehreren guten Konzepten auswählen zu können.

Hygiene ungenügend?

Ein weiterer Vorwurf der festen Lokale sind die unterschied­lichen Hygienevorschriften. ­Bestehende Betriebe müssten mehr Vorlagen erfüllen und würden öfter kontrolliert, so Patrick Mayer. Er zweifelt gar daran, ob Hygienekontrollen bei Pop-ups durchgeführt werden. Da täuscht er sich: Wie Camil Schmid erzählt, habe ein Kontrolleur den Weg in den Oscar Elch gefunden.

«Er beanstandete die fehlenden Einwegtücher fürs Personal», sagt Schmid. Auch Heeb bestätigt: «Natürlich führen wir Kon­trollen durch. Niemand wird bevorzugt.» Gleiche Kontrollen würden auch bei Lärm gemacht. Heeb betont: «Pop-ups stehen gar noch mehr unter Beobachtung.»

Stationäre Gastronomen brauchen oft Geduld: Die Betreiber des Kreissaals an der Brunn­gass­halde haben ein Baugesuch eingereicht. Damit wollen sie erreichen, dass die Gäste mit ihren Gläsern draussen stehen dürfen. Das wurde während 20 Jahren so praktiziert, bis die Gewerbepolizei dies unterband.

Oder beim Restaurant Leichtsinn am Kornhausplatz dauerte es neun Monate, bis die Bewilligung für die Bewirtung der Terrasse bis 2 Uhr eintraf. Bei anderen mussten rote Teppiche in der Laube, Tischchen vor der Türe oder Kabel entfernt werden. Marc Heeb versucht hier einen Spagat zwischen temporären und stationären Angeboten: «Wir haben gezeigt, dass wir offener sind. Ich behaupte, alle haben davon profitiert.» (Berner Zeitung)