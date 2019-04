Wird der SCB Meister, gibt es eine Freinacht

Während für die YB-Fans erst am Tag nach dem Titelgewinn eine Freinacht stieg, können die SCB-Fans direkt nach dem allfälligen Titelgewinn die ganze Nacht in der Stadt ihre Helden feiern. Im Anzeiger hat das Polizeiinspektorat am Mittwoch eine entsprechende Bewilligung für eine lokale Freinacht publiziert.

Die weiteren Chancen auf den Titelgewinn bieten sich den Bernern am Ostermontag und spätestens in einer Woche, am 24. April.