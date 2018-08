«Wir sind vor Bern, nicht dahinter»

Einzigartig vielfältig

Der neue Slogan der Gemeinde Belp lautet also «vorOrt, vorBild, vorBern», er löst den alten Spruch «Die Gemeinde mit Lebensqualität» ab. Belp gehört damit zu einer Reihe von Gemeinden in der Region Mittelland, die mit einem Slogan Werbung für sich selbst machen. Nachfolgend werden jene genannt, die auf ihrer Homepage einen Slogan platziert haben.

Besonders im Aaretal greifen Gemeinden gerne auf einen Werbespruch zurück, und manche bieten gleich noch etwas Nachhilfe in Geografie: Kiesen nennt sich die «Perle im Aaretal», Rubigen findet sich «genial im Aaretal». Stolz auf ihre Lage ist weiter flussabwärts auch Bremgarten, «die Gemeinde an den Aareschlaufen».

Während sich Häutligen als das «Dorf mit Weitsicht» bezeichnet und sich Vechigen die «Gemeinde mit Aussicht» nennt, ist Allmendingen « . . .nach bi Bärn». Ganz einfach «unsere Gemeinde» ist Niedermuhlern. Und Oberthal verspricht: «Mehr als Sie erwarten!».

Besonders beliebt (und womöglich auch etwas beliebig) ist die Aneinanderreihung von Attributen. So ist Münsingen «vielfältig nachhaltig», Moosseedorf «einzigartig, vielfältig, lebenswert», Freimettigen «eigenständig-ländlich-zentrumsnah» und Ittigen «ehrlich engagiert stark».

Als Eier legende Wollmilchsau gefällt sich Urtenen-Schönbühl, «die Vor-Stadt zentral im Grünen». Auch als Telecomfirma nicht auffallen würde schliesslich Worb: «Verbindet. Uns». (rei)