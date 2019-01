Wie fühlte sich das an?

Es war in einer Zeit, als es mir bei der Arbeit nicht so gut ging. Da spürte ich, jetzt ruft mich Gott in den Dienst. Er soll bestimmen, was ich mache, und nicht mehr nur ich selber. Es braucht diese Berufung. Begeisterung reicht nicht, um Diakonisse zu werden.

Wie alt waren Sie da?

Ich war über 20 Jahre, und das war gut so. Wir hatten früher mehr Schwestern, die direkt vom Konfirmandenunterricht in die Diakonie kamen. Ich finde, man muss schon ein wenig Lebenserfahrung mitbringen.

Wie reagierten Ihre Eltern und Freunde?

Für die Eltern war es schwierig. Sie stellten sich vor, dass ich heirate und dann vielleicht mit meiner Familie unseren kleinen Hof in Mirchel übernehme. Es gab aber auch Freunde, die sich freuten über meinen Entscheid. Andere sagten mir, sie hätten jemanden gehabt, den ich hätte heiraten können. Für mich war aber klar: Das ist nicht mein Weg. Meine Eltern haben meine Entscheidung dann akzeptiert.

Hätte es für Sie einen Weg zurück gegeben?

Ja. Die ersten drei Monate in der Schwesterngemeinschaft sind Vorprobezeit, danach folgen fünf Jahre, nach denen man sich zur Einsegnung melden kann. Man gibt ein Versprechen ab, aber kein Gelübde. Es kam vor, dass jemand realisierte, das ist doch nicht der Weg. Es gab immer wieder Austritte.

Sie zweifelten nie?

Doch, natürlich. Ich hatte Zweifel und auch Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging. Aber ich sagte mir stets: Gott hat mich gerufen, und wenn er mich nicht wieder hinausführt, bleibe ich dabei.

Wie leben Sie im Mutterhaus der Diakonissen?

Ich habe mein eigenes Zimmer, alle anderen Räume sind gemeinschaftlich, auch WC und Dusche. Am Morgen um 7.15 Uhr findet eine gemeinsame liturgische Andacht statt. Meistens besuche ich sie. Wenn man später aufsteht, ist ja der Tag schon halb gelaufen. Um 8.30 Uhr gibt es eine weitere Andacht, die ich meist am Radio höre. Um 11.15 Uhr folgt das Mittagslob, dann das Mittagessen. Am Nachmittag habe ich Zeit für mich, um 17.30 Uhr essen wir zu Abend. Oft besuche ich die älteren Schwestern im Heim Oranienburg hier an der Schänzlistrasse.

Ferien machen Sie auch?

Natürlich, es gibt Schwestern, die leidenschaftlich reisen. Ich war kürzlich im Goms in den Ferien, wunderbar. Die Diakonissen-Tracht liess ich zu Hause, sie ist bei kalten Temperaturen nicht so praktisch. Und wenn ich mit den Stöcken wandere, sähe ich in ihr ziemlich komisch aus.