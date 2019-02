«Bern ist eine super-saubere Stadt!» In diesem Punkt sind sich alle einig: Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, die Temperaturen in der Berner Innenstadt sind bereits frühlingshaft warm. Entsprechend gut besetzt ist der Waisenhausplatz mit Leuten, die hier ihre Mittagspause geniessen. Viele gehen in der nahen Umgebung zur Schule oder arbeiten in der Stadt.