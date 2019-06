«Wir geben der SRG eine letzte Chance»

Dies sei die wohl letzte Chance für die SRG, den Dialog zu suchen, sagt Ammann. Der Vizepräsident des Genfer Staatsrats Serge Dal Busco (CVP) und der Freiburger CVP-Ständerat Beat Vonlanthen nicken in grimmiger Zustimmung. «Die Genfer Regierung hat das Vertrauen in die SRG-Spitze verloren», fügt Serge Dal Busco hinzu.

Grund für die klaren Töne ist der Entscheid der SRG, einen Grossteil der Deutschschweizer SRF-Redaktionen von Bern nach Zürich zu verlagern. In der Westschweiz soll das Fernsehen grösstenteils von Genf nach Lausanne verlegt werden. Laut der SRG senkt die Zentralisierung die Kosten und ist der sich verändernden Medienlandschaft geschuldet.

Das sehen die Gegner des Entscheids anders: Zum einen habe die SRG nie auf Anfragen aus Bern und Genf reagiert und sich die Mühe gemacht, das effektive Sparpotenzial der Umzüge aufzuzeigen, so die Regierungsvertreter gestern. Zum anderen verliere die SRG mit der dezentralen Produktion einen Teil ihrer Daseinsberechtigung, sagt Vonlanthen. «Im Abstimmungskampf gegen die No-Billag-Initiative sang die SRG-Führung ein Hohelied auf die regionale Verankerung als Gegengewicht zur Konzentration der privaten Medienhäuser in Zürich. Nun trägt sie die bewährte Idée Suisse zu Grabe», so der Freiburger Ständerat.