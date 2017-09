«Winterwunderland» findet nicht statt

Es fehlte bloss noch, dass Gemeinderat Reto Nause (CVP) eine Samichlaus-Mütze getragen hätte. Ende Juni vertrat er im Stadtparlament den Entscheid des Gemeinderats, die neuen Pläne der Berner Tourismusbranche für die Weihnachtszeit mit einer einmaligen Anschubfinanzierung von 100 000 Franken zu unterstützen.

Mit Verve zeigte Nause auf, was alles geplant sei: eine Eisbahn und ein Weihnachtsmarkt auf der Kleinen Schanze, neue Weihnachts­beleuchtung, 26 Weihnachtsbäume auf dem Bundesplatz, Weihnachtskonzerte und Kindersingen, Samichlaus-Aktionen und vieles mehr.

«Die geplanten Aktionen versprechen ein wirkliches Winterwunderland Bern», so Nause vor dem Stadtrat.Doch aus dem «Winterwunderland» wird nichts – zumindest nicht dieses Jahr. Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, wird das Projekt nicht umgesetzt. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: «Die Verantwortlichen haben entschieden, den Start von WinterzauBERN auf den Winter 2018 zu verschieben», teilt Martin Bachofner, CEO von Bern Welcome, auf Anfrage mit.

Von links bis rechts aussen: Stadtrat kritisiert das Projekt

Der Grund für die Verschiebung ist der verzögerte Start von Bern Welcome, der neuen Dachorganisation für alle städtischen Tourismusaktivitäten. Diese nahm erst am 1. September operativ die Arbeit auf, zeitgleich mit Bach­ofners Amtsantritt.

Das «Winterwunderland» hat aber noch ein anderes Problem: Das Stadtparlament liess sich im Sommer von Nause nicht überzeugen. Stattdessen überwies es einen Vorstoss von Stadtrat Luzius Theiler (GPB-DA), der das Projekt stoppen will, ehe es richtig begonnen hat. Seine Begründung: Die zusätzliche Eisbahn konkurrenziere bloss jene auf dem Bundesplatz, Weihnachtsmärkte mit Kerzenziehen und Glühwein gebe es «europaweit in fast identischer Gestalt» – einer mehr locke niemanden nach Bern.

Während sich FDP und GLP daran störten, dass der gemeinderätliche Batzen ein privates Angebot gegenüber anderen bevorteile, stimmten die meisten Fraktionen in Theilers Kritik ein. «Mehr Disneyland», befürchtete das Grüne Bündnis, «einen Abklatsch bereits vorhandener Angebote», die SP; die SVP hielt die Idee, dass Leute statt nach Strassburg oder Nürnberg in ein Berner «Winterzauberland» (wie es der SVP-Sprecher nannte) fahren würden, für «allzu wunderlich».

Bern Welcome will sich der Diskussion «aktiv stellen»

Bern Welcome nehme die Signale aus der Stadtpolitik ernst, sagt CEO Bachofner. Das Gesamt­projekt WinterzauBERN sei bis anhin noch gar nicht vorgestellt worden. «Entsprechend konnte eine echte Diskussion darüber auch noch nicht geführt werden.» Es gehe nun darum, die auf­geworfenen Fragen mit den kritischen Stimmen zu diskutieren. «Die Tourismusausrichtung ei­ner Stadt und Veranstaltungen im öffentlichen Raum müssen in der Politik und der Bevölkerung abgestützt sein», so Bachofner. Bern Welcome werde sich diesen Diskussionen «aktiv stellen».

Support wird die Institution dabei von Gemeinderat Nause ­erhalten, von Amtes wegen Mitglied des Verwaltungsrats bei Bern Welcome. «Es gibt tatsächlich noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten», räumt Nause mit Blick auf das Parlament ein, das insbesondere der Vorgängerorganisation Bern Tourismus notorisch skeptisch begegnet war. Wann das neue Weihnachts­konzept umgesetzt werde, sei sekundär, so Nause, inhaltlich sei er aber davon überzeugt. «Es geht um ein nachhaltiges Produkt, das zu einer längeren Verweildauer und einer höheren Wochenendauslastung beitragen kann.»

Genau dies wünscht sich Beatrice Imboden, die als Präsidentin von Hotellerie Bern und Mittelland das Projekt WinterzauBERN für Bern Welcome, wo sie ebenfalls Verwaltungsrätin ist, vorangetrieben hat. Dezember und Januar seien für Berner Hotels die schlechtesten Monate, sagt sie. «Deshalb lohnt es sich, in diese Zeit zu investieren.» Sie glaubt, dass die neuen Angebote auch für die Stadtbevölkerung attraktiv sein werden, und hofft deshalb auf die Zustimmung der Politik.

(Berner Zeitung)