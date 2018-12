Schweizweit hat die Zahl der Neugeborenen in den letzten beiden Jahren stagniert. Nicht so in Bern: Die Geburtenstatistik der Frauenklinik verzeichnet eine Zunahme von fast zehn Prozent, wie die Inselgruppe am Freitag mitteilte.

2018 gab es in der Frauenklinik 1842 Geburten, 109 davon waren Mehrlingsgeburten. Somit kamen dieses Jahr insgesamt 1976 Kinder zur Welt. Damit wurde die höchste Geburtenzahl seit 41 Jahren erreicht. Zur Inselgruppe gehört auch das Spital Münsingen. Dort wurden 425 Kinder geboren, darunter einmal Zwillinge. Die Münsinger Zahl ist gegenüber 2017 leicht rückläufig. (ske/sda)