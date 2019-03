Just in der Woche, in der der Grosse Rat über den definitiven Transitplatz debattiert, machen die ersten Fahrenden bei Wileroltigen Rast. Zwar nicht auf dem Feld neben der Autobahn, wo der Kanton sein Projekt vorantreibt, sondern auf dem offiziellen Autobahnparkplatz. Dort hat die Polizei am Sonntag 13 Gespanne angetroffen, wie das zuständige Bundesamt für Strassen (Astra) auf Anfrage bestätigt.