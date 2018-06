Wieder 50 Unwettermeldungen im Kanton Bern

Ein Unwetter jagt diese Woche das nächste. Am frühen Donnerstagabend zog erneut eine Gewitterfront über die Schweiz. In der Region Bern traf es wieder das Emmental am heftigsten.

Etwa in Trubschachen sorgten die heftigen Niederschläge für überflutete Keller. Laut einem ortsansässigen Reporter wurden sogar Dächer beschädigt.

Zwischen 16.30 und 19.30 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Bern über 50 Meldungen ein. Nach Angaben von Mediensprecher Dominik Jäggi handelte es sich vor allem um Bäche, die über die Ufer traten und Keller überfluteten und umgestürzte Bäume. Nebst dem Emmental wütete das Unwetter vor allem in der Region Gümligen/Belp.

