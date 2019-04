Wie weiter mit der Welt, Herr Gysi?

Gregor Gysi hat immer so ein bisschen die Lippen geschürzt, dadurch wirkt er stets ein wenig belustigt. Dabei ist er es, dem die Leute an eben diesen Lippen hängen, weil er ein grossartiger Redner ist und weiss, wie man Humor einsetzt.

Gregor Gysi ist 71 Jahre alt, Rechtsanwalt, Mitglied des Deutschen Bundestags für die Partei Die Linke sowie Vorsitzender der Europäischen Linken. Ein gradliniger und prinzipientreuer Mann also, der sich am Montag für einen Abend nach Bern begeben hat, um über die Utopie Europa zu diskutieren und darüber, was von Freiheit und Gleichheit noch übrig ist. Eine vielversprechende Episode aus der Reihe «Berner Reden» im Stadttheater.