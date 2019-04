Wie viel Sozialhilfe darf es sein?

2. Was beinhaltet die Gesetzesrevision von Regierung und Grossem Rat?

Der umstrittenste Punkt ist die generelle Kürzung des Grundbedarfs um 8 Prozent unter die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos). Eine allein lebende Person würde somit anstelle von 977 Franken nur noch 907 Franken pro Monat erhalten. Bei jungen Erwachsenen und vorläufig Aufgenommenen wären Kürzungen um bis zu 30 Prozent möglich. Dies etwa dann, wenn sie nach sechs Monaten noch immer keine Ausbildung absolvieren oder nicht arbeiten gehen. Gleichzeitig sollen die Anreize zur Arbeitsintegration erhöht werden. Die Regierung will mit der Revision auch die Kantons- und Gemeindefinanzen um 8 bis 19 Millionen Franken pro Jahr entlasten.

3. Was soll mit dem Volksvorschlag erreicht werden?

Dieser verlangt, dass sich die Höhe der Sozialhilfe auch künftig an den Skos-Richtlinien orientiert. Insbesondere soll auf die Kürzung des Grundbedarfs verzichtet werden. Zudem sollen über 55-Jährige gleich viel Sozialhilfe erhalten wie bedürftige AHV- und IV-Rentner Ergänzungsleistungen. Das wäre eine deutliche Besserstellung gegenüber heute. Der Volksvorschlag enthält auch Massnahmen, welche die Integration der Bezüger in den Arbeitsmarkt fördern sollen. Das alles hätte jährliche Mehrkosten von 17 bis 28 Millionen Franken zur Folge.

4. Welche Argumente sprechen für die Kürzungen?

Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) argumentiert, dass die generelle Kürzung notwendig sei, weil manche Sozialhilfebezüger mehr Geld zur Verfügung hätten als Personen mit einem Arbeitseinkommen im Niedriglohnbereich. In einigen Fällen sei es somit für Sozialhilfeempfänger unattraktiv, eine Arbeitsstelle anzunehmen. Durch den ökonomischen Druck und die höheren Anreizleistungen hofft die Regierung, mehr Leute wieder in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Schnegg machte aber auch nie einen Hehl daraus, dass die Sozialhilfe ihren Sparbeitrag an die maroden Kantonsfinanzen leisten müsse. Ein Teil des gesparten Geldes würde jedoch für neue Integrationsmassnahmen ausgegeben.

5. Wie argumentieren die Gegner der Vorlage?

Sie sind der Meinung, dass die Sozialhilfe nach der Kürzung kein menschenwürdiges Leben mehr gewährleistet. Gerade für Kinder und Jugendliche könnten die Folgen gravierend sein. Die Gegner zweifeln auch daran, dass mit dem neuen Gesetz mehr Leute in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Denn mit Kürzungen würden keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen. Befürchtet wird auch, dass Bern eine Vorreiterrolle einnehmen würde und andere Kantone folgen könnten. Für eine Besserstellung der älteren Arbeitslosen spreche schliesslich, dass sie so nicht noch ihr Vermögen vor der Pensionierung aufbrauchen müssen.

6. Wären die vorgesehenen Kürzungen überhauptmit der Bundesverfassung zu vereinbaren?

Diese Frage müsste bei einer Annahme des Vorschlags von Regierung und Grossem Rat vermutlich das Bundesgericht klären. Denn die Gegner der Kürzungen haben bereits angetönt, dass sie den Rechtsweg beschreiten würden. In einem neuen Gutachten im Auftrag der Skos kommt Pascal Coullery, Dozent am Departement Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule, bereits jetzt zum Schluss, dass die Bundesverfassung «drastischen Leistungskürzungen» in der Sozialhilfe Schranken setze. Gemäss Coullery verletzen zu weitgehende Reduktionen mehrere dort festgeschriebene Grundsätze, etwa jenen eines menschenwürdigen Daseins auch in persönlichen Notlagen.