Wie steht es um den Brandschutz im Münster?

Tatsächlich weisen das Hauptschiff und das Dach in Paris grosse Ähnlichkeiten mit dem Berner Wahrzeichen auf. Auch am Münster sind ständig risikoreiche Restaurationsarbeiten im Gang. Die verantwortliche Architektin Annette Löffel ist sich solcher Risiken bewusst. Auf einem Rundgang erklärt sie, welche Sicherheitsvorkehrungen es gibt, um das Brandrisiko zu mini­mieren.

Entrümpelter Dachstock

Wie in der Notre-Dame-Kathedrale liegt auch in Bern über dem steinernen Deckengewölbe ein hölzerner Dachstuhl. «Erst zur Jahrtausendwende haben die Restaurationsarbeiter den Dachstock entrümpelt, um das Risiko zu verringern», erklärt Löffel. Auch die jahrhundertealten Balken und Bretter seien ein grosses Brandrisiko. «Die Handwerker haben das Holz früher jährlich mit Chemikalien überzogen, die leider brandbeschleunigend wirken», sagt die 45-jährige Architektin. Diese damals verbreitete Massnahme zur Konservierung des Holzes habe vermutlich auch in Paris zur schnellen Ausbreitung des Feuers beigetragen. «Grundsätzlich wäre es natürlich immer besser, den ganzen Dachboden durch brandfeste Metallstege zu ersetzen», erklärt Löffel.

Feuerwehr kennt Tücken

Viele – für die Öffentlichkeit nicht sichtbare – Türen und Wände sind mit Brandschutzplatten ausgekleidet. Zudem ist das Münster mit zahlreichen Rauchmeldern ausgestattet. Diese ermöglichen eine schnelle Lokalisierung des Brandes und erleichtern die Arbeit der Feuerwehr. Auf den Einbau einer Sprinkleranlage verzichten die Verantwortlichen bewusst. Das flächendeckende Durchnässen bedrohe nicht nur die verschiedenen Kunstwerke in der Kirche, sondern könnte sogar zum Einsturz der Decke führen.