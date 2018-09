Wie gross ist die ManU-Fanszene in der Schweiz?

140 Mitglieder zählt der einzige Schweizer Fanclub von Manchester United, die Swiss Devils. Gegründet wurde er 1991 in Baden, nachdem Manchester United in Rotterdam den Europacup der Cupsieger gewann.

Fast von Anfang an dabei ist der Berner Marc Tanner, der seit zwanzig Jahren in der Region Zürich wohnt und heute Vereinskassier ist. «Sensationell, spielen sie in der Schweiz. Bisher kamen sie immer nach Basel und jetzt erstmals nach Bern», sagt Tanner.

Die Swiss Devils sind einer der kleinsten Fanvereine in Europa. Dreimal im Jahr treffen sie sich – für die Generalversammlung, einen Maibummel und ein Weihnachtsessen. «Letzteres führen wir im Mister Pickwick Pub in Baden durch. Natürlich gibt es Fish and Chips», sagt der 57-jährige Tanner.

Die Partien würden viele dank Teleclub daheim verfolgen. Den Match vom Samstag gegen Watford FC schaute sich Tanner im Pub an und traf dort zwei Mitglieder.

Ungefähr fünfzehn der Swiss-Devils-Mitglieder reisen morgen nach Bern. «Da YB für Engländer kein Topteam ist, war es einfach, an Tickets zu kommen», sagt Tanner. Für überzeugte Fans sei ihr Verein sowieso schon eine Runde weiter.

Marc Tanner selber wird nicht in Bern zugegen sein, weil das Spiel spät angepfiffen wird und er morgens früh rausmuss. Für ihn ist es eine spezielle Begegnung, denn in seiner Brust schlagen zwei Herzen. «Schon als Bub war ich YB-Fan», gesteht er. Deshalb tippt er auf ein Unentschieden. (Berner Zeitung)