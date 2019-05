Wie das BSO die Leute wieder ins Casino lenken will

Aber das kann ja auch sehr befruchtend sein.

Natürlich, die letzten zwei Jahre waren ein Exploit. Wir waren in der ganzen Stadt unterwegs, unsere Musiker sind auf andere getroffen, traten nebenbei plötzlich in kleineren Formationen auf. Für dieses Tüftlerlabor ist Bern ja in der Musikszene bekannt. Es war eine Öffnung unseres Horizonts.

Eine zwangsverschriebene Öffnung...

Ja, aber dadurch konnte das Orchester Flexibilität entwickeln. Das BSO ist ein junges Orchester. Bei uns spielen jetzt mehr junge, internationale Musikerinnen und Musiker, die vielseitig aufgestellt sind.

Was haben Sie in den letzten zwei Jahren gelernt?

Wir gingen mehr auf die Musiker im Orchester ein. Und fanden so zu mehr Leichtigkeit. Ein Orchester ist ein Klangkörper aus sehr vielen Einzelteilen, und er ist wahnsinnig fragil. Noch wissen wir nicht, wie der Grosse Saal im Casino klingen wird. Wir sind sehr gespannt auf die neue Ausstattung, wir konnten aber noch nichts ausprobieren…

Sind Sie auch gespannt auf das Publikum?

Natürlich. Unser Publikum machte die vergangenen zwei Jahre mit, weil es musste. Viele Leute sind aber weggeblieben, das sehen wir in den Abozahlen. Diese Leute warteten ab, bis das Casino wieder öffnet. Und wir möchten jetzt wieder die alten Zahlen erreichen. Wir müssen das Publikum wieder an unsere Konzerte ins Casino lenken.

Und wie wollen Sie das tun?

Das Eröffnungskonzert im Casino soll die Berner neugierig machen. Die Berner sind anspruchsvoll. Sie suchen immer das Besondere.

Die Berner sind anspruchsvoll?

Ja, und treu. Sie haben ihre Lieblinge, und denen halten sie die Treue. Wenn wir die junge französische Pianistin Lise de la Salle wieder nach Bern holen, freuen sich die Leute. Oder wenn unser Chefdirigent Mario Venzago Beethoven dirigiert, dann kommen die Leute. Weil sie das kennen. Das ist der Weisch-no-Effekt. Deshalb müssen wir die Lieblinge pflegen.

Das Publikum wird aber immer älter.

Wir müssen uns einfach mal bewusst sein: Unser Stammpublikum ist über 45 Jahre alt. Aber wir spielen für alle. Das Publikum gewinnt man durch gute Interpreten und gute Kommunikatoren. Solistinnen wie Sol Gabetta locken auch jüngere Leute ins Casino. Und wenn wir mit Künstlern wie Lo & Leduc in der Klassik zusammenarbeiten, dann spricht das eine neue Generation an.