Wichtrach will sein Stromnetz verkaufen

Andreas Stucki weiss alles über die Stromversorgung in Wichtrach. Er ist Geschäftsführer der Gemeindeverwaltung. In den letzten Jahren hat er sich ein grosses Wissen über die Stromversorgung angeeignet. Denn die Gemeinde betreibt noch ihr eigenes Verteilnetz – jedenfalls im Ortsteil Niederwichtrach. Im ehemaligen Oberwichtrach betreibt die BKW das Verteilnetz. Geht es nach dem Gemeinderat, deckt die BKW bald das ganze ­Gemeindegebiet ab. Er legt dem Stimmvolk im Juni eine Vorlage zum Verkauf des Verteilnetzes vor.

«Kaum zu bewerkstelligen»

Die Gemeinde stosse immer mehr an ihre Grenze, sagt Hansruedi Blatti (FDP). Neben Stucki kümmert sich nur ein weiterer Angestellter um das Verteilnetz – beide im Nebenamt.

Kompliziert sei es vor allem seit der Teilliberalisierung des Strommarkts. Seit 2008 dürfen Grosskunden ihren Stroman­bieter selbst wählen. Während Grosskunden seither mehr Freiheiten hätten, seien für die Verteilnetzbetreiber vor allem die administrativen Aufwände gestiegen. «Kleinere Gemeinden können dies kaum mehr bewerkstelligen.»

Das Stromnetz war auch in ­anderen Gemeinden ein Thema. So beispielsweise in Zäziwil, das sein Stromnetz 2007 an die BKW verkauft hat. In Biglen hingegen stimmte eine deutliche Mehrheit gegen einen Verkauf. Auch Experten äussern Bedenken (siehe Kasten).

Folgen der Energiestrategie

Zu Schaffen mache den kleinen Betreibern auch die zunehmende Selbstversorgung, so Stucki. Im Sommer 2017 spiesen in Wichtrach private Produktionsanlagen so viel Strom ins Netz, wie nachgefragt wurde. Das gefährde die Netzstabilität, was Verstärkungen nötig mache.

Stucki geht davon aus, dass in absehbarer Zeit die Haushalte autark seien. Sprich: Sie besitzen eigene Produktionsanlagen und grosse Batterien, um den pro­duzierten Strom zu speichern. Die Folge: Das Verteilnetz würde weniger benutzt, müsste aber trotzdem unterhalten werden. Zwar können die Kosten für den Unterhalt des Netzes auf die Verbraucher abgewälzt werden. Doch wenn immer weniger Haushalte auf das Netz angewiesen seien, würden die Kosten auf ­immer weniger Kunden verteilt. Und daran habe man als Ge­meinde kein Interesse.

30'000 Franken fallen weg

2,3 Millionen Franken will die BKW für das Verteilnetz hin­blättern. Der Wert des Netzes schätzt die Gemeinde auf 1,9 Millionen Franken. Es gebe keine plausiblen Gründe, die gegen einen Verkauf sprächen, sagt Blatti. Gemeinden sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, ein Verteilnetz zu betreiben. Und auch finanziell entstünden weder für die Gemeinde noch für die Kunden grosse Unterschiede. Unter dem Strich seien vom Betrieb des Netzes jährlich rund 30'000 Franken in die Gemeindekasse geflossen. Ein Betrag, der künftig wegfalle. Doch bei der Entwicklung des Strommarktes hätte er so oder so abgenommen.

Bei einem Nein zum Verkauf müssten die Alternativen – Kooperationen, Verpachtung – wohl nochmals geprüft werden. Denn ein Status quo sei für die Gemeinde keine zukunftsgerichtete Lösung. (Berner Zeitung)