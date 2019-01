Auch seine Söhne Markus als CEO, Peter als Finanzchef und Klaus als Informatikchef haben Spitzenposten im Unternehmen inne. «Es war mein Ziel, mich im Alter von 75 Jahren aus der Führung des Unternehmens zurückzuziehen. Meine Kinder brauchen mich jetzt nicht mehr. Sie sind viel besser ausgebildet, als ich es in meinen jungen Jahren war», sagt er damals. Mehrheitsaktionär blieb er indes. Rund 80 Prozent der Firmenanteile gehören der Familie.

Ein Obwaldner in Bern

Niklaus Imfeld wuchs im Kanton Obwalden als Sohn eines Kunstmalers auf. Als 17-Jähriger kam er nach Bern, um eine KV-Lehre bei der US-Firma Westinghouse anzutreten. Drei Jahre später stieg er bei seinem Bruder in Lausanne ins Geschäft mit Lichtwerbung ein. Dieser hatte vom damaligen US-Unternehmen Westinghouse die Neonröhren-Abteilung mit 15 Angestellten übernommen.

1977 trennten sich die Wege der Brüder: Niklaus Imfeld übernahm die Marke Westineon und eröffnete in Flamatt ein Werk mit 70 Angestellten. Sieben Jahre später erfolgte die Umbenennung in Westiform. 1998 bezog Westiform den neuen Hauptsitz in Niederwangen. Das Unternehmen beschäftigt heute 420 Mitarbeiter. Es besitzt Ländergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Tschechien, Japan und China.