«Baby on Board» steht auf dem Heck des Autos. Der Wagen hält vor dem Gartentor in einem Wohnquartier irgendwo in der Nähe von Bern. Eine Frau in den Dreissigern steigt aus, in der Hand hält sie ein kleines Paket. Vor dem Mehrfamilienhaus öffnet sie den untersten Briefkasten, wo ein Umschlag für sie bereitliegt. Sie nimmt ihn und legt die Lieferung ins Fach. Zurück im Auto, überprüft sie den Betrag, der im Couvert liegt, und fährt davon.