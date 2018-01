«Wer sagt, dass es der Stadt dieses Mal ernst ist?»

Wer über die Villa Lindenegg in Biel spricht, der redet meistens schnell auch von der «Oase». Das Hotel und Restaurant ist wegen ihrer raffinierten Küche weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. In den Sommermonaten besticht der Ort zudem mit einem naturnahen Garten. Ein Bijou, das nicht zuletzt auch einen hohen touristischen Wert hat, ein Ort, wo Gäste auftanken und sich erholen können.

In den letzten Jahren hat es die Villa Lindenegg immer mehr aus der Geheimtippecke rausgeschafft. Auch die «Schweizer Illustrierte» berichtete plötzlich über den Ort in Biel. Zu verdanken ist dies der Direktorin Nina Volken, die den Betrieb vor sechs Jahren übernommen hat.

Obwohl es wirtschaftlich gut läuft, hat die Direktorin nun genug. Die gelernte Hotelfachfrau bestätigt einen Bericht von«Biel Bienne», wonach sie bereits im November den Pachtvertrag mit der Stadt Biel gekündigt hat. Hauptgrund sei, dass die Stadt Biel die dringend nötige Sanierung immer wieder hinausgezögert habe.

Küche: «Zu alt und zu klein»

«Wir können die Mängel nicht mehr länger mit dem Charme des Hauses aufwerten», sagt Nina Volken. So sei es im vergangenen Sommer erneut regelmässig zu Ausfällen gekommen. Die Stromversorgung sei ungenügend, immer wieder würden zum Beispiel die Tiefkühler aussteigen, sagt sie.

Auch die sanitären Anlagen in den acht Hotelzimmern seien ­ungenügend. Die Böden sollten laut Volken dringend erneuert werden. Für ein Restaurant mit 14 «Gault Millau»-Punkten wohl besonders schwierig ist die Küche, die laut Volken alt und sehr klein ist und nicht mehr als zwei Angestellten Platz bietet.

Sehr viele Gäste entscheiden sich in der Villa Lindenegg für einen Fünfgänger. «Es ist eine besondere Herausforderung, für dreissig Gäste im Restaurant so viele Gänge in einer zu kleinen Küche zuzubereiten», sagt sie.

Drei Gespräche mit der Stadt

Auch die Liegenschaftsbesitzerin, die Stadt Biel, weiss vom ­Sanierungsbedarf des denkmalgeschützten Hauses. Dreimal sei Volken in den sechs Jahren mit Vertretern der Stadt zusammengesessen. Zuständig für die Sache ist Finanzdirektorin Silvia Steidle.

«Wir konnten stets sehr freundlich miteinander reden», sagt Volken rückblickend. Sie habe sich von Steidle, die selber gern im Restaurant esse, immer ernst genommen gefühlt. «Und trotzdem hörte ich danach jeweils einfach nichts mehr.» Wenn Volken bei der Stadt nachfragte, habe es geheissen, man müsse noch andere Offerten einholen. Passiert sei nie etwas.

Das hat sie zur Entscheidung gebracht, als Direktorin in der Villa Lindenegg aufzuhören. Denn so könne sie den Betrieb nicht mehr weiterführen, sagt sie.

Droht nun im schlimmsten Fall das Aus? Tatsache ist, dass offen ist, wie es Ende April weitergehen wird. Denn für Nina Volken ist der Entscheid definitiv. Dies, obwohl die Stadt nach Erhalt der brieflichen Kündigung plötzlich einen Architekten in der Villa vorbeischickte. Sie sei nun aber nicht bereit, ihr Team ein halbes Jahr auf Stand-by zu halten, sagt sie. «Denn wer sagt mir, dass es der Stadt dieses Mal ernst ist mit einer Sanierung?»

Steidle nimmt Stellung

Gemeinderätin Silvia Steidle verspricht, dass es zu keiner längeren Schliessung kommen wird. «Die Stadt wird dafür sorgen, dass der Betrieb der Villa Lindenegg zumindest teilweise gesichert ist.» Steidle bestätigt, dass man auf die Auswertung des Architekten warte. Falls sich beispiels­weise zeige, dass man die Zimmer sanieren müsse, könne das Restaurant trotzdem offen bleiben. Ab Februar werde nach einem neuen Pächter gesucht.

Die Kündigung des Pachtvertrags kam für Steidle überraschend. «Sie war aber freundlich formuliert, von einer verpassten Sanierung ist im Schreiben nichts gestanden.» Steidle sagt: «Es wäre alles auf Kurs gekommen. Aber es läuft halt nicht immer so schnell, wie man das gern hätte.» (Bieler Tagblatt)