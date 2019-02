Anfang Februar haben die Lehrerinnen und Lehrer der Schule erfahren, dass sich ein Schüler mit Masern angesteckt hat. Er blieb fortan der Schule fern, doch da war es bereits zu spät: Er hatte andere Kinder mit dem Virus angesteckt. Wie in einem solchen Fall üblich, wurde die kantonale Gesundheitsbehörde informiert. Diese ordnete daraufhin allen Kindern, die nicht gegen Masern geimpft sind, einen dreiwöchigen Schulausschluss an.

Diese radikale Massnahme ist durch die grosse Ansteckungsgefahr begründet: Das Virus wird in der Regel durch beim Husten oder Niesen ausgestossene Tröpfchen übertragen. Masern sind so ansteckend, dass es bei fehlender Immunität reicht, sich gleichzeitig mit einer kranken Person in einem Raum aufzuhalten, um einem Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein. Wer mit den Viren in Kontakt gekommen ist, kann während drei Wochen jederzeit ansteckend werden und die Krankheit übertragen.

Impfrate unter dem Schnitt

Karin Flury Grädel, Lehrerin und Leiterin der Schulleitungskonferenz, bestätigt die Vorkommnisse an ihrer Schule, die gestern von «CH Media» bekannt gemacht wurden. Der bernischen Gesundheitsdirektion sind im Moment 14 Fälle von Masern bekannt – alle an der Rudolf-Steiner-Schule in Biel. Das habe sie erst etwas überrascht, sagt Flury Grädel. Allerdings gibt es an der Schule überdurchschnittlich viele Kinder, die nicht gegen Masern geimpft sind, sodass es zu mehr Ansteckungen kommt.

«In meiner Klasse ist derzeit die Hälfte der Mädchen und Buben zu Hause. Auch vier Lehrer sind nicht erschienen.»Karin Flury GrädelRudolf-Steiner-Schule Biel

In der Schweiz liegt die Impfrate bei Masern bei ungefähr 85 Prozent (Stand 2012), was im Vergleich zu anderen Ländern eher tief ist. «An unserer Schule liegen wir ganz sicher noch einmal unter dieser Rate», sagt die Erstklasslehrerin. Das mache sich dadurch bemerkbar, dass in ihrer Klasse derzeit die Hälfte der Mädchen und Jungen zu Hause sei. Es gebe auch vier ungeimpfte Lehrer, die ebenfalls nicht zum Unterricht erschienen.

Vorbehalte gegen Impfung?

Wie viele Personen insgesamt fehlen, kann Karin Flury Grädel nicht sagen: «Wir haben inklusive der Vorschule circa 200 Kinder und Jugendliche, pro Klasse fehlt ein Drittel bis die Hälfte der Kinder. Es sind aber jeden Tag wieder mehr Schüler da, weil die ersten an Masern erkrankten Kinder bereits wieder in die Schule kommen.» Stellt sich die Frage: Ist man an der Rudolf-Steiner-Schule gegenüber dem Impfen kritisch eingestellt?

Schliesslich gibt es Aussagen des Schulbegründers, in denen er sich ziemlich deutlich gegen das Impfen ausspricht. Beim Kanton will man sich dazu nicht äussern. Gundekar Giebel, Kommunikationsbeauftragter der bernischen Gesundheits- und Fürsorgedirektion, sagt einzig, dass die Häufung der Fälle speziell sei. Karin Flury Grädel sieht keinen Zusammenhang zwischen der Impfrate und der anthroposophischen Lehre. Schliesslich erfolge die Masernimpfung im Säuglingsalter – also lange vor dem Schuleintritt.