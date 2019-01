Wer putzt bei Ihnen zu Hause? Wer kocht Ihre Mahlzeiten? Wer schaut zu Ihren kranken Eltern? Solche Fragen wirft der Verein «Tour de Lorraine» auf, der den Event zum 19. Mal durchführt. Who cares – deutsch wer kümmert sich – ist das diesjährige Motto der dreitägigen Veranstaltung. Sie startet am Donnertsagabend im Tojo-Theater in der Reitschule mit einer Podiumsdiskussion und gipfelt am Samstag in 16 Konzerten und Partys in Lokalen in und ums Lorrainequartier.