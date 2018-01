Wer klaut Urnen auf dem Friedhof?

Es ist eine Tat, die Fragen aufwirft: Auf dem Friedhof Köniz ­haben Unbekannte sechs Grabnischen geöffnet und daraus sieben Urnen gestohlen. Wie der Fernsehsender TeleBärn berichtet, hat sich der Diebstahl bereits im vergangenen Sommer abgespielt. Die Gemeinde Köniz bestätigt den Vorfall auf Anfrage dieser Zeitung.

«Der Friedhofgärtner hat im Juli eines Tages bemerkt, dass in einer Steinnische eine Urne fehlte», sagt der zuständige Gemeinderat Hansueli Pestalozzi (Grüne). Man habe daraufhin alle 400 Nischen der betroffenen Anlagen kontrolliert und fest­gestellt, dass insgesamt sieben Graburnen samt Asche fehlten.

Motive bleiben unklar

Was genau die Diebe zu ihrer Tat bewogen haben könnte, ist rätselhaft. Laut Pestalozzi gebe es weder Anzeichen auf ein rassistisch motiviertes Vorgehen, noch bestehe ein Zusammenhang zwischen den Familien der Verstorbenen, deren Urnen entwendet wurden. «Es scheint, als wären die Diebe zufällig vorgegangen», so Pestalozzi. Unwahrscheinlich sei auch, dass es den Kriminellen um den rein materiellen Wert der Urnen gegangen sei. «Dieser ist unbedeutend.»

Fakt ist: Einfach auf die Schnelle können die Diebe bei der Aktion nicht vorgegangen sein. Der Grund: Jede Urne ist in einer einzelnen, geschlossenen Nische aus Stein platziert. Um an die Urnen zu kommen, mussten die Unbekannten jeweils zuerst eine massive Steinplatte aus der Verankerung hieven. «Diese Platten sind ziemlich schwer», so Pestalozzi.

Ermittlungen sistiert

Da es sich bei Störung der Totenruhe um ein Offizialdelikt handelt, hat die Gemeinde Köniz nach dem Vorfall die Straf­untersuchungsbehörden eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland leitete eine Untersuchung ein. «Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen durchgeführt», sagt Christof Scheurer von der Berner Generalstaatsanwaltschaft. Trotzdem hätten über den Verbleib der Urnen sowie zur Täterschaft bis heute keine Hinweise gefunden werden können.

«Die gegen unbekannte Täterschaft eröffnete Untersuchung wurde deshalb Ende Oktober 2017 sistiert», so Scheurer. Die Sistierung bedeute aber nicht, dass der Fall nun vom Tisch sei. Vielmehr würden die Ermittlungen pendent gehalten, bis neue Ermittlungsansätze vorhanden seien. «Sollte es dereinst solche geben, könnte das Verfahren wieder aufgenommen werden.»

Nach dem Diebstahl haben die Könizer Behörden ihr Nischensystem mit demjenigen einiger umliegender Gemeinden verglichen. Etwa in Muri oder der Stadt Bern, wo die Friedhöfe über das gleiche System verfügen, hat sich aber nie ein vergleich­barer Fall ereignet. Die Frage ist nun, ob und wie die Nischenanlagen besser gesichert werden könnten. Die Gemeinde untersuche hierzu verschiedene Möglichkeiten, so Pestalozzi. Tatsache ist: «In den letzten dreissig Jahren ist noch nie so etwas passiert.»

Ein Bubenstreich?

Für die Hinterbliebenen ist das Verschwinden der sterblichen Überreste ihrer Verwandten und Bekannten äusserst schmerzhaft. «Die Angehörigen waren schockiert und sehr betroffen», so Pestalozzi. Einige hätten aus dem Vorfall gar Konsequenzen ge­zogen – und das entsprechende Grab danach aufgelöst.

Über die Täter und deren Motive lässt sich derweil nur spekulieren. «Es könnte eine perverse ­Erfüllung von Liebessehnsüchten sein oder auch Rache an Verstorbenen oder Angehörigen», so der Psychologe August Flammer gegenüber TeleBärn. Auch eine makabere Verwertung für Kunst sei möglich. Grundsätzlich gelte es, in dieser Angelegenheit weder zu dramatisieren noch zu verharmlosen. Denn: «Es könnte auch einfach ein dümmlicher Bubenstreich gewesen sein.» (Berner Zeitung)