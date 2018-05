Wer einen Stromer bestellt, muss warten

Einige potenzielle Kunden an der BEA staunten am Stand der Berner Velomarke Thömus nicht schlecht, als sie ein Stromer-Elektrobike testeten: Die Verkäufer machten sie darauf aufmerksam, dass sie bei einer allfälligen Bestellung mit einer mehrmonatigen Lieferfrist rechnen müssten. Nicht einmal eine Auslieferung bis Ende Jahr könne aus heutiger Sicht garantiert werden.

Auf Anfrage bestätigt der Chef der Mystromer AG mit Sitz in Oberwangen, Jakob Luksch, die ungewöhnlich langen Wartezeiten: «Es stimmt, dass wir aktuell nicht die gesamte Nachfrage ­abdecken können.» Das liege an der erfreulich hohen Nachfrage nach schnellen ­E-Bikes in verschiedenen Märkten.

Luksch nennt jedoch noch zwei weitere Gründe: Zum einen hätten gesetzliche Anpassungen dazu geführt, dass seit diesem Jahr für ­alle Modelle eine neue Typenprüfung durchgeführt werden müsse. «Die langen Genehmigungsfristen haben in der gesamten Branche dazu geführt, dass die Vorproduktion auf Lager behindert wurde.»

Zum anderen verschuldet die Mystromer AG die Lieferengpässe teilweise auch selbst: So hätten laut Luksch «geplante technische Produktoptimierungen» anfänglich nicht das geforderte Qualitätsniveau erreicht, was zu weiteren Verzögerungen im Herstellungsprozess geführt habe.

Langsamere Bikes betroffen

Betroffen von der mehrmonatigen Wartefrist sind vor allem Käufer von langsameren E-Bikes mit Unterstützung bis 25 Stundenkilometer. Dies, weil sich Stromer darauf konzentriert, in Priorität die schnellen E-Bikes bis 45 Stundenkilometer zu produzieren. Luksch stellt jedoch in Aussicht, «dass eine Belieferung innerhalb dieses Jahres sichergestellt sein sollte». Der Rückstand werde kontinuierlich aufgeholt. (Berner Zeitung)