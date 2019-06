Wenn gesammelter Abfall zu Kunst wird

Am Samstag findet in der Stadt Bern zum elften Mal der Umwelttag statt. Im eigenen Quartier lernen die Besucher nachhaltige Ideen fürs tägliche Leben kennen, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch heisst.

An zwölf Standorten in der ganzen Stadt gibt es Veranstaltungen zum Thema Umgang mit Ressourcen. So wird etwa im Kleefeld und im Wyler das Quartier geputzt und aus dem gefundenen Abfall werden dann Kunstobjekte hergestellt. In der Lorraine werden Abfällen neues Leben eingehaucht und den Besuchern aufgezeigt, wie sie Abfall vermeiden können. Weitere Themen des Berner Umwelttages sind Natur in der Stadt, Tauschen und Weitergeben sowie naturnahe Gärten.