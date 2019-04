Wenn es um Blumen geht, blüht er auf

Bei den meisten Blumen braucht es zwei bis vier Merkmale, um sie zu bestimmen. Mit dem neuen Pflanzenführer soll das innerhalb von rund einer Minute möglich sein. Nach einem Einführungsteil mit den wichtigsten Angaben zum Aufbau einer Pflanze folgt der Bestimmungsschlüssel. Er ist nach Blütenfarben geordnet. Kleine Fotos von Blüten und Blättern erlauben eine enge Eingrenzung der Art. Im Hauptteil sind die 200 Pflanzenarten detailliert beschrieben, mit Nahaufnahmen von Blättern, Blüten, Früchten und Stängelquerschnitten. Selbst die kleinsten Härchen sind auf den Makroaufnahmen zu erkennen.

App ist in Vorbereitung

Die 1. Auflage des neuen Pflanzenführers beträgt 7000 Exemplare. 4000 gehen direkt an den Partnerverlag in Deutschland. Daneben hat auch die Lehrmittelzentrale Zürich Bücher bestellt. Godet hofft, dass bis zum Herbst alle Exemplare verkauft sind. Er ist sich aber bewusst, dass die Leute heute eher kein Pflanzenbuch mit auf den Spaziergang nehmen, sondern zum Smartphone greifen und die Blume mittels einer App bestimmen. «Mein Material und die Daten werden ebenfalls in eine App einfliessen», sagt er. Die Vorbereitungen laufen bereits. Das Ziel sei es, die App in rund einem Jahr zu lancieren.

Jede Art ist wie hier der Rote Fingerhut detailreich abgebildet. Foto: PD

Der Autor hat auch seine Lieblingsblume: Es ist die weisse Acker-Kratzdistel. Sie ist in der Schweiz nur sehr selten anzutreffen. «Ich habe sie erst an einem Standort beim Berner Forsthaus entdeckt», sagt er. Besonders eindrücklich sei die Blüte, «weiss wie ein Hochzeitskleid». Als «edles Kraut» bezeichnet er die Dunkle Akelei, mit ihren feinen und wunderschönen Blüten. Aufgeführt sind im Buch ebenfalls die Neophyten. «Es wäre gut, wenn sie ausgerissen werden, bevor sie absamen», sagt der Fachmann. Denn diese Arten sind aggressiv und gefährden die einheimische Flora.

Das Pflanzengen

Woher kommt Godets Passion für die Pflanzenwelt? «Ich bin schon als Achtjähriger von Blumen fasziniert gewesen», erzählt er. Diese Faszination sei geblieben. Vermutlich trage er ein Pflanzengen, und er verweist auf seinen Ururgrossvater Charles-Henri Godet (1797 bis 1879).

Er war ein bedeutender Botaniker des 19. Jahrhunderts und widmete sich der regionalen Flora, unter anderem mit dem Werk «Flore du Jura». Er hat ein umfangreiches Herbarium angefertigt. Das Material habe mehr als zwei Lastwagen gefüllt, sagt Jean-Denis Godet.

Biodiversität fördern

Ihm geht es mehr als nur um das Kennen der einheimischen Wildpflanzen. «Wir müssen die Biodiversität fördern.» Als Beispiel nennt er das Aussäen einer Wildkräutermischung. Quadratmeterweise in einer Ecke des Gartens reiche. Wenn viele Leute das befolgten, entstehe ein ganz neues Netz. «Wer eine solche Fläche im Sommer beobachtet, entdeckt viele Insekten, die dort herumschwirren und sich vom Nektar ernähren.» Die Samen sollen im Sommer gesammelt und im nächsten Frühling in neue Flächen ausgesät werden. Und er hat ein Zitat von Jeremias Gotthelf leicht abgewandelt: «Im Kleinen muss beginnen, was leuchten soll im Schweizerland.»

Jean-Denis Godet: Einheimische und eingewanderte Wiesenpflanzen, 448 S. ISBN 978-3-905039-19-1. 29.50 Fr. Erhältlich im Buchhandel oder per E-Mail arboris@bluewin.ch.