Wenn ein Altersheim zügelt

Fast zwei Jahre lang wurde auf dem Siloah-Areal gebaut, nun ist das neue Gebäude an der Nussbaumallee 2 fertig. Entstanden sind moderne und barrierefreie Alterswohnungen. Bevor diese als solche genutzt werden, dienen sie in den nächs­ten zwei Jahren noch vorübergehend den Bewohnern, die aus dem benachbarten Heim an der Worbstrasse ausziehen mussten (siehe Haupttext).



Sobald dort der Neubau mit künftig 60 Plätzen steht, kehren die Bewohner wieder zurück. Das wird 2020 so weit sein. Der Abriss des in die Jahre gekommenen Gebäudes beginnt in den nächsten Tagen. Der Neubau kostet knapp 19 Millionen Franken. cha