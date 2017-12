Wenn die Hand immer wieder ausrutscht

Meistens konnte sie ausweichen. Den Gläsern, Stühlen oder Tellern, die geflogen kamen, wenn ihr Mann wieder einmal aus­rastete. Das Schlimmste waren aber nicht einmal diese rabiaten, gewaltsamen Aussetzer, sondern die verbalen Drohungen, Herabsetzungen, Demütigungen.

Beata T. * sitzt am Tisch und scheint gefasst. Obwohl sie in dem Moment in Gedanken die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens noch einmal durchlebt. Sie erzählt ihre Geschichte, weil sie andere Frauen in ähnlichen Lebenslagen dazu ermuntern will, Hilfe zu holen. Früher, als sie selbst es getan hat.

Er machte sie gefügig

Am Anfang war in der Ehe alles so weit gut. Bald schon jedoch habe ihr Mann begonnen, sie psychisch zu unterdrücken. «Er tolerierte nicht, dass ich den Kontakt zu meinem persönlichen Umfeld weiter pflegte. Er drängte mich in die Isolation.» Dann machte er sie mit psychischer Gewalt ge­fügig. «Ich war nur noch sein Dienstmädchen», sagt Beata T. Zu körperlicher Gewalt sei es zwar praktisch nie gekommen. Das war aber auch nicht nötig. Denn Beata T. ging schon traumatisiert in die Ehe. Deshalb hatte es ihr Ehemann vergleichsweise einfach, sie zu unterdrücken und ihren Willen zu brechen.

Sie war noch ein Kind, als sich ihr Vater zum ersten Mal an ihr verging. Sexuell. Zum Geschlechtsverkehr sei es zwar nie gekommen, sagt Beata T. «Aber er hat mich wiederholt missbraucht.» Näher ins Detail geht sie nicht. «Es ging so weiter bis zum Beginn der Pubertät.» Auch Schläge bekam sie oft. Ihre Geschwister auch, die Mutter ebenso.

Sie beschreibt eine Kindheit und Jugend, die voll war mit Angst, Bestrafungen, Einschüchterungen, Gewalt. Darüber ge­redet hat man nicht. «Es war und ist bis heute ein absolutes Tabuthema.» Auch später, nach der Scheidung der Eltern, habe man nie über die Vorfälle gesprochen. «Ich schämte mich brutal. Wahrscheinlich ging es meiner Mutter und meinen Geschwistern gleich.» Heute weiss sie, wie absurd das ist. «Ein Opfer sollte sich nie schämen müssen.»

Später habe sie ein paarmal versucht, die schmerzhafte Vergangenheit mit den anderen Familienmitgliedern aufzuarbeiten. «Sie haben jedoch immer abgeblockt.»

Vater existiert für sie nicht

Der Mutter macht sie heute keine Vorwürfe mehr. «Es gab aber eine Zeit, in der ich dachte: ‹Wie konntest du das bloss zulassen? Warum hast du nicht verhindert, dass er sich an deinen Kindern vergreift?› Später habe ich aber erkannt, dass meine Mutter ihr Bestes tat und keine Chance hatte, sich zu wehren.»

Heute steht Beata T. in regelmässigem Kontakt zu Mutter und Geschwistern. Und der Vater? Ist für sie inexistent. «Ich habe mir lange Zeit Gerechtigkeit gewünscht. Heute bin ich überzeugt, dass er auch ohne Verur­teilung längst die Konsequenzen für sein Handeln trägt. Er ist ein verbitterter alter Mann ohne Kontakt zur Familie und zu den Enkelkindern.»

An Suizid gedacht

Diesen Rucksack voller hässlicher Geschichten brachte Beata T. mit in die Ehe. Sie hatte in der Zwischenzeit viel über positive Lebensgestaltung und Vergebung gelesen und ihr Trauma so ein Stück weit verarbeitet. Professionelle Hilfe geholt hatte sie sich damals aber noch nicht. «Ich war noch in den Mustern meiner Kindheit gefangen. Für mich war es immer noch irgendwie normal, dass ich unterdrückt werde.»

Damit erklärt sie es sich, warum es zehn Jahre gedauert hat, bis sie sich gegen ihren Mann zu wehren begann. «Er hatte ein Klima der ständigen Angst geschaffen und mich verbal immer derart ab­gewertet, dass er mich beinahe in den Suizid gedrängt hätte.» Das sei dann aber glücklicher­weise der Wendepunkt gewesen. «Als ich bemerkte, dass ich kurz davor war, habe ich realisiert: Weiter nach unten geht es nicht.»

Beata T. entschied sich für das ­Leben. «Auch wenn es eine Wahl zwischen zwei schlechten Optionen war.» Denn sie wusste, dass sie sich fortan würde wehren müssen und dass dies die Aggression ihres Mannes noch steigern würde. «Aber es war ein richtiger und wichtiger Schritt.» Denn sie musste auch an ihre beiden Kinder denken. «Ich bin mir bewusst geworden, dass sie unsere Verhaltensmuster teilweise zu übernehmen begannen. Das machte mir Angst und war ein Alarm­signal für mich.»

Sie fing also an, sich zu widersetzen und ihm ein Stück Macht über sie zu entziehen. Er reagierte wie erwartet böse und aufgebracht. Sie erwähnt sogar einen konkreten Tötungsversuch seinerseits, ohne näher darauf einzugehen.

Er wollte die Kinder entführen

Schliesslich nahm Beata T. allen Mut zusammen und konfrontierte den Ehemann mit ihrem Scheidungswunsch. «Da war mir bereits klar, dass er das nicht ak­zeptieren würde.» Was der Mann nicht wusste: Beata T. hatte im Verlauf der Jahre im Geheimen stückweise seine Sprache erlernt.

Als sich der Mann an mehreren Abenden hintereinander telefonisch mit afrikanischen Landsleuten unterhielt, hörte und verstand sie, dass er vorhatte, die beiden Kinder in sein Heimatland zu entführen. «Als ich das entscheidende Gespräch mitgehört hatte, musste ich handeln.» Beata T. tat also etwas, das sie trotz all der Misshandlung in ihrem Leben noch nie getan hatte: Sie rief aus einem Neben­zimmer die Polizei an. Das war ihr Ticket in die Freiheit.

Sie schildert den Polizeieinsatz so: «Die Polizisten waren sehr professionell. Sie waren sehr ruhig und haben die Situation ernst genommen.» Die Angst, man würde sie womöglich nicht ernst nehmen – diese Sorge teilen offenbar viele Frauen in vergleichbarer Situation –, sei völlig unbegründet gewesen. Die Polizei habe mit ihrem Mann ge­sprochen, der ausser sich ge­wesen sei. «Schliesslich haben sie die Kinder und mich mitgenommen und in ein Frauenhaus gebracht.» Dort habe sie während mehrerer Monate gelebt. «Es war für mich klar: Ich gehe nicht zu ihm zurück.»

Neuanfang mit Umwegen

Es folgte ein Neuanfang mit den Kindern in einer neuen Wohnung. Ohne Zwischenfälle ging das aber nicht: «Plötzlich stand mein Mann vor der Tür.» Obwohl ihre Adresse als geheim eingestuft war, war sie unbeabsichtigt über ein behördliches Schreiben durchgesickert. Das passierte mehr als einmal. «Wir mussten mehrmals umziehen.» Das bedeutete auch: Die beiden Kinder mussten mehr als einmal die Schule wechseln.

Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen. Beata T. holte ich sich immer wieder Sicherheits- und Verhaltenstipps bei der Kantonspolizei Bern und gelangte auch an die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Sie beschreibt sich heute als glückliche Frau. Einen neuen Partner hat sie nicht. «Ich fühle mich dazu jedoch bereit.» Sie könne besser vertrauen als früher, «weil ich weiss, dass ich wieder rauskomme, wenn es schlimm ist».

Etwas rät sie Frauen in ähn­licher Situation ganz dringend: «Sie sollen sich früher professionelle Hilfe holen als ich. Ich wusste lange nicht, dass es solche Anlaufstellen gibt, und habe aus Scham geschwiegen. Heute weiss ich, dass ich damit bloss den Täter geschützt habe.»

* Name geändert (Berner Zeitung)