«Wenn das Oberland etwas will, kommt es damit durch»

Frau Simon, nach 30 Stunden und 19 Minuten ist die Finanzdebatte im Grossen Rat beendet. Wie fühlen Sie sich?

Beatrice Simon: Ich bin froh, dass es vorbei ist. Die Debatte war sehr intensiv und anstrengend. Zudem gehen die Vorwürfe, die immer wieder fielen, nicht spurlos an mir vorbei. Denn letztlich ging es darum, ausgeglichene Finanzen zu haben, wie es unsere Verfassung vorschreibt. Dafür bin ich auch gewählt worden. Wir wollen diesen Kanton weiterbringen.

Welche Vorwürfe setzten Ihnen zu?

Zum Beispiel jener, dass das Parlament zu wenig Zeit gehabt habe, um sich auf das Geschäft vorzubereiten. Dabei haben wir unsere Vorschläge bereits vor den Sommerferien vorgelegt. Natürlich ist Zeit für Diskussionen und schwerwiegende Entscheide wichtig. Aber wahrscheinlich hat man nie genügend Zeit.

Die Finanzkommission (Fiko) kritisierte, dass Sie keine ausgearbeiteten Alternativen zu den Sparvorschlägen der Regierung präsentiert haben.

Fiko und Parlament hätten Alternativvorschläge gehabt. Im Bericht zum Entlastungspaket sind solche aufgeführt. Diese hätte das Parlament als Ersatz für andere Massnahmen wählen können. Sie wurden jedoch nicht angetastet, weil sie sehr schmerzhaft sind. Es ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir mit dem EP 2018 in einigen Aufgabenbereichen hinsichtlich weiterer Sparmassnahmen die rote Linie erreicht haben.

Haben es sich die Fiko und der Grosse Rat zu einfach gemacht?

Das glaube ich nicht. Es war wohl eher eine gewisse Ratlosigkeit darüber, dass wir nun schon wieder über einschneidende Sparmassnahmen reden müssen. Man dachte, nach der Angebots- und Strukturüberprüfung ASP 2014 habe man eine Weile Ruhe. Doch nun haben sich die Voraussetzungen geändert, unter anderem ­wegen der demografischen Entwicklung und des steuerpolitischen Drucks auf nationaler Ebene. Das Entlastungspaket 2018 wird nicht das letzte gewesen sein. Der Kanton Bern wird im nationalen Finanzausgleich voraussichtlich deutlich weniger Geld erhalten. Dies stellt uns vor neue Herausforderungen.

Wo ab dem Jahr 2021 wie viel gespart wird.

Zurück zur Debatte: Welche Bilanz ziehen Sie daraus?

Dass das Parlament grossmehrheitlich den Vorschlägen der Regierung gefolgt ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Grosse Rat die eine oder andere Massnahme anders gewichtet.

«Ein Budget und ein Finanzplan sind immer Moment­aufnahmen.»

Das Parlament hat Sparmassnahmen in Höhe von 21,2 Millionen Franken abgelehnt. Und es hat Ihnen den Auftrag erteilt, dieses Geld anderswo einzusparen – primär in der Zentralverwaltung.

Es sind jenste Planungserklärungen überwiesen worden. Die Regierung wird diese nun prüfen und über das weitere Vorgehen entscheiden. Dazu gehören auch jene Planungserklärungen, die einen Stellenabbau in der Verwaltung verlangen.

Bei der Erziehungsdirektion und der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion sparte der Rat weniger. Suchen Sie nun vor allem dort nach Alternativen?

Ich habe heute vor dem Parlament klargemacht, dass der Regierungsrat nicht einfach eine Schublade mit völlig neuen Entlastungsvorschlägen öffnen wird. Wir haben im Bericht aufgezeigt, wo man kürzen müsste, wenn wir die Steuern für natürliche Per­sonen senken möchten. Aber die Welt bewegt sich. Die Steuerertragsprognosen werden sich ändern. Es ist aber absehbar, dass der Trend zu Kostensteigerungen im Gesundheits- und Altersbereich anhalten wird. Das können wir kaum beeinflussen. Deswegen kann ich nicht sagen, welche Massnahmen wir jetzt treffen müssen. Zuerst müssen wir das Gesamte betrachten und dann auch über die Planungserklärungen entscheiden. Ein Budget und ein Finanzplan sind immer Momentaufnahmen.

Wie verbindlich sind für die Regierung Planungserklärungen?

Es sind keine gesetzlichen Vor­gaben, jedoch politisch wichtige Signale. Die Regierung nimmt diese sehr ernst und wird jede Planungserklärung diskutieren.

In der Finanzdebatte setzten sich die starken Lobbys durch. Die Gemeinden und das Oberland brachten ihre Schäfchen grösstenteils ins Trockene.

Als Gemeindepräsidentin von Seedorf wollte ich bewusst in den Grossen Rat. Denn hier spielt die Musik. Wenn man als Gemeindevertreter etwas bewirken will, muss man in den Grossen Rat – damit nichts beschlossen wird, das den Gemeinden zur Last fällt. Ich kenne somit beide Seiten und kann das akzeptieren. Es gehört zur Demokratie, dass lobbyiert wird. Ob ich das gut oder schlecht finde, sei dahingestellt.

«Das Entlastungspaket 2018 wird nicht das letzte gewesen sein.»

Die Gartenbauschule Hünibach bleibt, obschon sonst kein Kanton solche Schulen betreibt. Wieso hat das Oberland eine so starke Lobby?

Sie haben den Oberländer Rat, in dem sie die Geschäfte vordiskutieren. Und es war schon immer so: Wenn das Oberland etwas will, kommt es damit durch – über die Parteien hinweg. Das ist schon ­erstaunlich. Wobei das Seeland auch Tourismusgelder für sich gerettet hat.

Behinderte und die Spitex haben offenbar eine weniger starke Lobby als die Regionen.

Das finde ich nicht. Gerade bei der Spitex wurde von links bis rechts stark lobbyiert. Zudem hat die Spitex Werbung im Passenger-TV im Postauto gemacht und eine Broschüre verteilt. Vielleicht war das aber auch kontraproduktiv – denn es stellte sich die Frage, weshalb sich die Spitex all das leisten kann.

Welche Sparmassnahme hat Sie persönlich am meisten geschmerzt?

Es gibt keine, die heraussticht. Wir haben bislang im Kanton Bern 15 Sparpakete verabschiedet. Ich habe zwar nicht alle miterlebt, aber die «low hanging ­fruits», die gäbigen Sparmassnahmen, sind geerntet. Das, was wir jetzt machen, tut immer irgendjemandem weh. Ich will deshalb nicht werten.

«Es gehört zur Demokratie, dass lobbyiert wird. Ob ich das gut oder schlecht finde, sei dahingestellt.»

Aber was trifft Sie jeweils am meisten?

Generell wenn ich jemandem kündigen muss. Es ist sehr emotional und geht mir nahe, wenn ich jemandem sagen muss, dass es seine Stelle bald nicht mehr ­geben wird.

Der Grosse Rat hat über 30 Stunden über dieses Paket diskutiert. War der Prozess in der Regierung auch so aufreibend?

Wir nahmen uns sehr viel Zeit. Der Prozess dauerte mehrere Wochen. Jede einzelne Massnahme wurde intensivst diskutiert.

Weil weniger gespart wird als vorgesehen, ist der Finanzierungssaldo ab 2019 negativ. Der Kanton verschuldet sich neu.

Wie gesagt: Das ist eine Momentaufnahme. Zudem liegen wir beim Finanzierungssaldo höchstens 10 Millionen im Minus, was in Relation zum 11-Milliarden-Haushalt des Kantons Bern kein enormer Betrag ist. Von dieser Grössenordnung gingen wir in etwa aus, und wir werden nun noch einmal über die Bücher gehen.

Die Motorfahrzeugsteuer zu erhöhen, ist für etliche Parteien wieder ein Thema.

Mit der Senkung dieser Steuer hat das Stimmvolk auf 100 Millionen Franken verzichtet. Dieses Geld fehlt uns für bewusste Steuersenkungen. Es zieht niemand in den Kanton Bern, weil hier die Motorfahrzeugsteuer günstig ist.

Im März geht das Steuergesetz in die zweite Lesung. Wird sich an der Gewinnsteuersenkung für Firmen noch etwas ändern?

Ich denke nicht. Wahrscheinlich wird das Steuergesetz ungefähr so beschlossen, wie es nun angedacht ist. Doch dann droht das Referendum der Linken.

(Berner Zeitung)