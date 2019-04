Wenn Gamen zum Luxus wird

Eine Etage über dem Migros-Restaurant öffnet morgen die virtuelle Welt der «Fusion Arena» ihre Türen. Was beim Betreten noch als farbloser kleiner Raum daherkommt, wird dank moderner Technologie zu einem mehrdimensionalen Spielzimmer. Die Virtual-Reality-Brillen teleportieren die Gäste direkt auf die Fantasieebene. An den Händen und Füssen tragen die Teilnehmer Sensoren, deren Bewegungen von speziellen Kameras erfasst und direkt ins Spiel übertragen werden.

Ist die Brille aufgesetzt, sieht man die Mitspieler in futuristische Rüstungen eingekleidet. Ein bebender Boden, Liftfahrten und Höhenangst: In der virtuellen Realität ist dies möglich, obwohl man sich stets im selben Raum hin und her bewegt. Die Spielfläche an der Marktgasse ist nur gerade zehn mal zwanzig Meter gross.

Bald gehts ins Wankdorf

Die Betreiberin Pandally AG betreibt seit einem Jahr eine Spielarena in Zürich und expandiert jetzt nach Bern. «Via Bern möchten wir auch die Brücke in die Romandie schlagen», sagt Ronny Tobler, Chef der Pandally AG. Weltweit gesehen bewegt sich das Unternehmen derweil in einem exklusiven Kreis. Bern wird einer von nur zehn Orten sein, an denen das Virtual-Reality-Gaming als Ganzkörpererlebnis möglich ist, also mit Einbezug der Hände und Füsse. Der Raum an der Marktgasse dient dabei lediglich als Provisorium.

Sobald die Bewilligung eingetroffen ist, beginnt der Bau des Spielgeländes im Wankdorf-Center. Spätestens Anfang 2020 soll der Umzug erfolgen. Mit 650 Quadratmetern ist der Platz dort viel grösser als in der Innenstadt – und bietet die Möglichkeit, auch einen Gastronomiebereich zu betreiben.

Letzteres ist laut Tobler vor allem in der Weihnachtszeit sehr gefragt: Im vergangenen Dezember habe das Team in Zürich die Öffnungszeiten deutlich verlängern müssen, um der starken Nachfrage gerecht zu werden. Auch sonst sei das Angebot sehr beliebt. Aber nicht unbedingt in dem Segment, in dem man es erwarten würde.