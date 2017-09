Weniger Trauben, sehr guter Wein

Der Frost in der zweiten Aprilhälfte kam unerwartet und setzte den Reben im Vully gleich während dreier Nächte in Folge zu. Jean-François Derron, Rebkommissär im Freiburger Vully, zeigt an einer Pinot-noir-Rebe dürre Blättchen an einer Stelle, wo damals ein 20 Zentimeter langer Trieb komplett abgefroren ist. Diese sind aber rasch und kräftig nachgewachsen. «Die Natur hat den Schaden wieder korrigiert», sagt Derron. Einzig bei den abgefrorenen Blüten hat das Reparatursystem der Natur nicht gut funktioniert. An den Rebstöcken hängen sichtlich weniger Trauben als in anderen Jahren.

Chasselas litt am meisten

Vor allem der Traditionssorte Chasselas hat der Frost stark zugesetzt. Pinot noir, Pinot gris, Cabernet Sauvignon und andere Spezialitäten haben weniger gelitten als Chasselas. Das ist erstaunlich, glaubten die Winzer doch während langer Zeit, dass diese am widerstandsfähigsten sei. Die weissen Chasselas-Trauben machen im Vully mittlerweile nur noch etwa 50 Prozent der Reben aus. «Die Leute verlangen immer mehr nach Spezialitäten. Hatten wir früher fast nur weisse Chasselas, kultivieren wir heute rund 40 verschiedene Sorten», sagt Derron.

Normalerweise beginnt die Traubenlese nach dem Winzerfest. Dieses findet am nächsten Wochenende vom 23./24. September statt, aber die Ernte läuft bereits auf Hochtouren, obschon die Reben später als sonst blühten. «Wegen des heissen Wetters im Sommer reiften die Trauben viel schneller, als wir dachten, vor allem die Spezialitäten. Die Chasselas kommen zuletzt an die Reihe», sagt Jean-François Derron. Er muss es wissen, hat er doch die Rebberge des Freiburger Vully nicht nur das ganze Jahr über im Auge, sondern pflegt auch selber eine kleine Parzelle. «So habe ich auch Praxis.» Daneben ist der Rebkommissär Landwirt, kultiviert Zuckerrüben und Getreide.

Als Rebkommissär erhebt Derron für den Kanton Freiburg Statistiken. Beispielsweise, wie viele und welche Rebstöcke im Frühjahr entfernt und neu gepflanzt werden. Während der Lese liefern ihm acht Kontrolleure täglich Formulare mit Zahlen über Menge, Qualität und Zuckergehalt der Trauben. Diese gibt er ins Informatiksystem des Kantons ein, was ihn derzeit rund drei Stunden pro Tag beschäftigt. «Ausser an Regentagen», sagt Derron und lacht. Bei Regen wird nicht geerntet, weil der Saft sonst zu viel Wasser enthält.

Im letzten Jahr wurden im Freiburger Vully 860 000 Kilo Trauben geerntet. Die aktuelle Ernte wird um einiges weniger bringen. Schätzungen berichten von 60 oder gar nur 50 Prozent der durchschnittlichen Menge.

Kleinere Ernte

Jean-François Derron will keine Zahlen nennen. Nur so viel: «Die Ernte wird kleiner.» Das bedeu­tet für 2017 klar einen Verlust für die Winzer. Von Bund und Kanton entschädigt zu werden, sei schwierig, weil sehr viele Kriterien erfüllt sein müssten. «Und wir sind einfach wetterabhängig, das ist normal», sagt er, nimmt eine Traube, presst sie mit zwei Fingern, prüft den Zuckergehalt des Safts und hat einen Trost bereit: «Diese Ernte wird sehr gut. Wir erwarten für den Jahrgang 2017 eine hervorragende Weinqualität.» Gut war auch schon der Jahrgang 2016, der am Winzerfest vom kommenden Wochenende aufgetischt wird. Danach ist in den Weinkellern im Vully wieder Platz für die neue Ernte.



Mehr:www.regionmurtensee.ch. (Berner Zeitung)