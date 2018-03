Weltrekordhalter Kenenisa Bekele tritt am GP von Bern an

Der 37. Grand-Prix von Bern steht im Zeichen eines Duells. Der Schweizer Halbmarathon-Europameister Tadesse Abraham bekommt es mit der Läufer-Legende Kenenisa Bekele zu tun. Die Veranstalter teilten am Montag mit, dass der Äthopier erstmals am GP von Bern antreten wird, fünf Jahre nachdem sich mit Haile Gebrselassie ein anderer Grosser seiner Zunft in Bern die Laufschuhe schnürrte.

«Haile Gebrselassie war der letzte äthiopische Sieger am Grand-Prix von Bern. Es ist ist mein Ziel, der nächste zu werden. Ich freue mich, an diesem prestigeträchtigen Lauf in der Schweizer Hauptstadt zu starten», zitieren die Veranstalter Bekele in ihrer Medienmitteilung.

«Ein solcher Topathlet ist ein Glücksfall für den Grand-Prix von Bern. Wo kann man schon im gleichen Rennen wie ein Olympiasieger und amtierender Weltrekordhalter mitlaufen?», sagt OK-Präsident Matthias Aebischer. (qsc)