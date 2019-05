Welt-Bienentag: Mehr Unordnung würde Bienen guttun

In der Schweiz gibt es neben der Honigbiene noch 500 Wildbienenarten. Rund die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. Zum heutigen Welt-Bienentag erklärt Hasan Candan, Ökologe bei der Stadt Bern, in dem kurzen Video, was jeder und jede für die Bienen tun kann.