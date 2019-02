Beispielsweise für Confiserien ist der Valentinstag ein wichtiger Verkaufstag geworden. «Wir rechnen mit 20 bis 25 Prozent mehr Umsatz als an einem normalen Verkaufstag im Februar», sagt Daniel Eichenberger, Chef der gleichnamigen Berner Confiserie. Verkauft werden vorwiegend Pralinen in Herzform oder der Haselnusslebkuchen mit einem lieben Spruch. Auch bei der Berner Confiserie Reinhard ist der Umsatz am Valentinstag rund 5 Prozent höher als an einem normalen Tag.

Valentins-Verwöhntrips

Als Verkaufstreiber haben die Reiseveranstalter den 14. Februar entdeckt. Warum nicht dem tristen Februarwetter entfliehen und ein Wochenende in einer anderen Stadt verbringen? Kuoni-Sprecher Markus Flick sagt: «Die beliebtesten Destinationen zum Valentinstag sind Paris, Venedig, Amsterdam, Hamburg, Florenz, Barcelona, Porto und Lyon.» Die Kuoni-Mitarbeiter gehen dieses Jahr sogar aktiv auf die Kunden zu. Sie verteilen an Passanten vor Kuoni-Reisebüros Rosen und einen Reisegutschein von 100 Franken bei einer Buchung ab 1500 Franken.

Zahlreiche Restaurants bieten Valentinstags-Menüs an und versuchen Kunden mit Dinners bei Kerzenlicht anzulocken. Der ­Kursaal Bern bietet sowohl im Meridiano als auch im Giardino Menüs zum Valentinstag an. Jean-Jacques Blumer, Leiter Gastronomie, sagt: «Am Valentinstag bieten wir mehr Zweiertische an, die an diesem Tag von den Gästen auch sehr nachgefragt sind.»

Das schlägt sich insgesamt positiv auf den Umsatz nieder. Im Kornhauskeller gibt es ein 4-Gang-Essen, und vom Pavillon auf dem Gurten geniesst man neben einer grossartigen Aussicht ein Valentinsmenü mit «Hingabe und Leidenschaft». In der Cinématte dagegen wird eine Liebesgeschichte gezeigt: Der Film «Cold War» ist an Festivals mit Preisen ausgezeichnet worden. Danach gibt es ein 4-Gang-Menü. Romantisch wird es bestimmt auch auf einer Abendfahrt auf dem Bielersee mit einem Dinner für Verliebte mit einer aphrodisierenden Artischocken-Rahmsuppe gefolgt von Rindsfilet-Würfeln mit milder Chilisauce. Zum Dessert gibt es die Liebesfrucht Granatapfel.

Romantik-Specials in Hotels

In den letzten Jahren haben auch die Hoteliers den Valentinstag für sich entdeckt. So können Gäste, die nach dem Essen nicht mehr nach Hause wollen, spezielle «Valentinspakete» buchen. Im Schweizerhof in Bern gibt es ein Übernachtungspackage für eine Nacht, inbegriffen sind unter anderem eine Massage und Blumendekorationen. Auch das Bellevue Palace bietet am Valentinstag oder am Wochenende danach ein Übernachtungsangebot ab 399 Franken an.