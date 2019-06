Weiter mit der Ortsplanung

«Was lange währt, wird hoffentlich endlich gut.» «Wer vorsichtig vorangeht, kommt weiter, als wer mit dem Kopf durch die Wand will.» So und ähnlich beschrieben die Worber Parlamentarier am Montag die Revision der Ortsplanung, die ihnen vorgelegt worden war. Denn tatsächlich – lange hat es gedauert, bis eine neue Fassung vorzeigbar geworden ist. 2011 schickten die Einwohner eine Gesamtrevision bachab, 146 Nein-Stimmen gaben dabei den Ausschlag, zu gross war der Widerstand gewesen, Bauland in Rüfenacht einzuzonen.