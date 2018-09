Wegen Turbulenzen fast abgestürzt

Sie seien gefährlich, sie würden aber zu wenig beachtet. Das steht in einem Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) über sogenannte Nachlaufturbulenzen bei Helikoptern.

Die Sust untersuchte einen Beinahe­absturz eines Leichtflugzeugs auf dem Flughafen Bern-Belp im August 2016. Im Flugzeug sassen ein Fluglehrer und eine Flugschülerin. Sie machten mehrere Landungen und Starts, um die Schülerin auf ihren ersten Alleinflug vorzubereiten.

Gleichzeitig näherte sich ein Helikopter von Riggisberg her, um in Bern-Belp zu landen. Der Flugverkehrsleiter koordinierte die beiden Routen, damit es zu keiner gefährlichen Annäherung kam. Kurz nachdem der Helikopter die Landepiste gekreuzt hatte, führte das Flugzeug ein nächs­tes «touch and go» durch.

Un­mittelbar nach dem Abheben, in einer Höhe von zehn Metern über Grund, rollte das Flugzeug schlagartig nach links ab. «Der Fluglehrer übernahm das Steuer und konnte den Absturz nur knapp verhindern», heisst es im Untersuchungsbericht. Nach einer Platzrunde landete das Flugzeug sicher.

Für die Sust war es aufgrund der Umstände klar, dass das Leichtflugzeug in die Turbulenzen des Helikopters geraten ist, der nur etwa 30 Sekunden vorher die Landebahn gequert hatte.

Es wird eine ganze Reihe von ähnlichen Vorfällen aufgezählt. Dabei wird erwähnt, dass die Nachlaufturbulenzen bei Helikoptern ähnlich seien wie bei Flächenflugzeugen, aber im Verhältnis zu ihrem Gewicht noch stärker seien. Die Wirkung hänge von atmosphärischen Bedingungen ab und könne bei Helikoptern bis zu zwei Minuten andauern.

Deutliche Defizite

In Forschungsarbeiten würde seit längerer Zeit auf die Gefährlichkeit dieser Turbulenzen bei Helikoptern hingewiesen. Diese seien aber bei den Vorgaben für die Staffelung von Flugzeugen nur unpräzise übernommen worden.

Oder wie es die Sust formuliert: «Es bestehen deutliche Defizite hinsichtlich der Gefährdung von Leichtflugzeugen durch die Turbulenzen von Helikoptern.»

Die Sust empfiehlt deshalb dem Bundesamt für Zivilluftfahrt, dass es in Zusammenarbeit mit Flugschulen die Piloten und Flugverkehrskreise über diese Gefahr instruiert und für sie sensibilisiert. (hus)