Wegen Autobahn-Stau: ÖV-Chaos in der Stadt Bern

Wer am Dienstagabend durch die Stadt Bern von der Arbeit nach Hause fahren wollte, wurde unweigerlich Teil eines grossen Durcheinanders: Weil es am Nachmittag auf der Autobahn A6 bei Münsingen zu einem tödlichen Unfall gekommen war, stauten sich die Fahrzeuge auf der Autobahn über 12 Kilometer – bis mitten in die Stadt Bern hinein.

@BERNMOBIL Was ist denn aktuell im Monbijou los? ???? — Mario M. Marti (@mariommarti) 18. September 2018

Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die Stadttangente der Autobahn, sondern auch auf den Verkehr in der Innenstadt: Um 19.30 Uhr waren Trams und Busse auf insgesamt 15 Bernmobil-Linien mit Verspätungen von bis zu einer halben Stunde unterwegs, wie Bernmobil-Mediensprecher Rolf Meyer bestätigte.

Besonders stark betroffen war die Hauptverkehrsachse zwischen dem Berner Bahnhof und Wabern, da offenbar viele Autofahrer diese Route als Autobahnersatz Richtung Oberland benutzten.

Da die Autobahn A6 seit dem frühen Abend wieder durchgängig befahrbar ist, normalisierte sich die Lage allerdings auch in der Stadt Bern ab 20 Uhr allmählich. (chh)