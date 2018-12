Wer gerne auf dem Land lebt, fühlt sich in Wattenwil auf Anhieb wohl. Im Dörfli oberhalb von Worb reicht die Aussicht vom Bantiger bis zum Chasseral, vom Gurten bis zum Belpberg. Wenn es dunkel wird, geht unten in der Ebene die riesige Licherkette namens Agglo Bern an. Die Bauernhäuser mit der typischen Ründi und den ausladenden Dächer sind gepflegt. Entsprechend ist das Dörfli im Bundesinventar als «Ortsbild von nationaler Bedeutung» eingestuft.