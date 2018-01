Wasserspiel in der Lorraine

Zur Feierabendzeit sprudelte am Montagabend in der Berner Lorraine plötzlich eine rund fünf Meter hohe Wasserfontäne aus dem Boden. Der Grund für das imposante und laute Wasserspiel war eine Autofahrerin, welche beim Manövrieren offenbar nicht ganz bei der Sache war. Um ca. 17.30 Uhr crashte die Frau mit ihrem Wagen bei der Bushaltestelle Gewerbeschule just gegen einen Hydranten, wie Regina Aeberli, Mediensprecherin bei der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage mitteilt.

Nach rund 15 Minuten war das Schauspiel auch schon wieder vorbei - dank dem Einsatz der ausgerückten Berufsfeuerwehr Bern. Wie eine Reporterin vor Ort berichtet, spendeten Passanten spontan Applaus als die Feuerwehrleute die Fontäne gebändigt hatten. Verletzt wurde bei dem Wasserspiel niemand, wie Kapo-Sprecherin Regina Aeberli weiter mitteilt.

(mib)