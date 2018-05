Wasserspiel auf dem Bundesplatz muss saniert werden

Seit 14 Jahren erfreut das Wasserspiel vor dem Bundeshaus in Bern jeden Sommer Einheimische und Touristen. Nun müssen zentrale Teile des Wasserspiels saniert werden. Sofern machbar, soll parallel zu den Sanierungsarbeiten eine Begegnungszone im Gebiet Amthausgasse-Schauplatzgasse eingerichtet werden.

Für beide Vorhaben hat der Stadtberner Gemeinderat einen Ausführungskredit von 2,23 Millionen Franken zuhanden des Stadtparlaments genehmigt. Die Arbeiten sollen zwischen Oktober 2018 und März 2019 stattfinden, wie die Berner Stadtregierung am Donnerstag mitteilte.

Künftig mit Frischwasser betrieben

Das Wasserspiel soll neu mit Frischwasser statt mit aufbereitetem Wasser betrieben werden. Dadurch fällt die Behandlung des Wassers durch Chemikalien weg, was grosse Vorteile beim Betriebsaufwand hat, wie der Gemeinderat in seinem Vortrag an den Stadtrat schreibt. Zudem seien die Investitionskosten so am tiefsten.

Das Wasserspiel wurde 2004 zusammen mit dem neu gestalteten Bundesplatz in Betrieb genommen. Seither gehört es fest zum Berner Stadtbild. An heissen Sommernachmittagen tummeln sich viele Kinder vergnügt in den hochaufschiessenden Fontänen. Dass direkt vor dem Schweizer Regierungsgebäude Kinder vergnügt herumtollen können, hat auch schon ausländische Staatsgäste beeindruckt. (tag/sda)