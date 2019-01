Ein «Michelin»-Stern, 17 «Gault Millau»-Punkte und Aufsteiger des Jahres 2018 – diese Auszeichnungen bescherten Simon Apothéloz und seinem Team im Restaurant Eisblume in Worb seit 2017 immer volles Haus.

Letzten Februar kündigten sie die Schliessung per Ende Januar 2019 an, am Freitag ist es so weit. Langsam werden die Zukunftspläne bekannt: Der Küchenchef Simon Apothéloz startet im März beim Käse- und Fleischproduzenten Jumi in Boll. «Nahtlos in der Gastronomie weiterarbeiten will ich nicht», sagt er. Bei Jumi werde er Produkte weiterentwickeln, ein Gebiet, das nicht weit weg von seinem bisherigen ist.