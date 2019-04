Warum prallte der Tesla in die Leitplanke?

Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn auf Ittiger Boden.

(Karte: Google Maps)

Am Montag gegen 12.40 Uhr fuhr auf der Autobahn A1 ein weisser Tesla vom Ostring herkommend auf der linken Spur in Richtung Schönbühl. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, prallte er aus noch zu klärenden Gründen in die Mittelleitplanke.

Gemäss ersten Erkenntnissen habe unmittelbar vor dem Tesla ein Auto von der mittleren auf die linke Spur gewechselt. Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei mögliche Zeugen und insbesondere die Lenkerin oder den Lenker des Wagens, der vor dem Tesla den Fahrstreifenwechsel vollzogen hat, sich unter 031 634 41 11 zu melden.