Warum die Innovation mit Verspätung nach Bern kam

Bern und Innovation – das sind auf den ersten Blick Gegensätze. Denn das Bernbiet ist ein Hort der Tradition. Belege? Den Kanton zeichnet eine rekordhohe Mitglieder- und Sektionsdichte jener Volkspartei aus, die die Heimat und die Gemeindeautonomie verteidigt.

Bei der Traditionssportart Schwingen sind die Berner eine Macht und stellen gefühlt die Hälfte aller Schweizer Spitzenschwinger. 45 der 47 Schweizer Platzgervereine kommen aus dem Kanton Bern. Währschafte Männer werfen dabei – angeblich seit dem Spätmittelalter – einen gezackten Metallstern zielgenau auf ein Rund aus Lehm.

Und wo befindet sich das Freilichtmuseum mit den echten alten Schweizer Bauernhäusern? Natürlich im Kanton Bern. Auf dem Ballenberg bei Brienz. Nun beschäftigen sich viele Museen mit der Vergangenheit und mit Traditionen.

Der Ballenberg aber zeigt ausschliesslich Gebäude, Objekte und Handwerk aus der Epoche vor der Motorisierung. Moderne und Innovation haben in diesem traumhaften Idyll nichts verloren. Ballenberg, das ist heute ein Synonym für Nostalgie und die gute alte Zeit.

Diese Zeitung scheint sich also auf den Pol der Tradition auszurichten, wenn sie mit ihrer heute beginnenden Herbstserie in ihrem Verbreitungsgebiet dem Spannungsfeld von Tradition und Innovation nachgeht. Denn im Bernbiet liebt und hegt man Traditionen, Bewährtes wird nicht so schnell über Bord geworfen.

Der Kanton Bern beherbergt sogar eine eigens kreierte Tradition. Normalerweise haben Traditionen kein belegbares Entstehungsjahr. Das Unspunnenfest aber, diese Bühne urchigster Altschweizer Betätigungen, hat eines.

1805 gaben sich Jodler, Schwinger, Alphornbläser und Steinstösser in Interlaken erstmals ein Stelldichein, das etwa alle zwölf Jahre wiederholt wird. Auf seiner Website bewirbt sich der Anlass selber selbstbewusst als «das wohl grösste Fest der Traditionen».

Dabei ist es erst zweihundert Jahre jung. Seine Geburt erlebte es in der zerstrittenen, modernen, von Napoleon neu strukturierten Schweiz. Zur Versöhnung der Stadt- und Landkantone. Im Schweizer Bundesstaat von 1848 verstand man das Unspunnenfest allerdings bald als Rückbesinnung auf eine mythische alte Schweiz.

Als Napoleons Truppen 1798 in Bern einmarschierten, stand es mit dem Rücken zur Zukunft. Das spürt man bis heute.

Warum der Kanton Bern so traditionsfreundlich ist, lässt sich gar auf historische Eckdaten zurückführen. 1747 verabschiedeten die Patrizier der alten Stadtrepublik im Grossen Rat ein sonderbares Gesetz. Die gnädigen Herren von Bern auferlegten nämlich sich selber ein Verbot, sich an kaufmännischen und industriellen Unternehmen zu beteiligen.

Dadurch sollte verhindert werden, dass sich eine Familie über die andere erhob. Es war aber auch Ausdruck davon, dass das alte Bern auf agrarische Selbstversorgung setzte und sich bewusst gegen die innovative Industrialisierung entschied, mit der man sich dem launischen Markt ausgesetzt hätte.

Bern stand deshalb mit dem Rücken zur Zukunft, als es 1798 beim Einmarsch von Napoleons Truppen unterging. Beim Voranschreiten in die Moderne war der Kanton von Anfang an mit einem Rückstand unterwegs. Bald wurde es von Zürich und anderen Mittellandkantonen überholt.

Jüngere Kantone wie der Aargau oder die Waadt – einst bernische Untertanengebiete – stürmten unbeschwert von einer grossen Vergangenheit voran in die Zukunft und konnten sich neu erfinden. Kein Wunder, besitzt der Aargau kein historisches Museum, in dem sich die verstaubte Tradition und die Last der Geschichte stapelt.

Ist Bern also gefangen in der Tradition und hat wenig am Hut mit der Innovation? Nein, natürlich nicht! Schon die alten Patrizier modernisierten die Landwirtschaft und den Strassenbau. Innovationen musste Bern allerdings vorerst importieren. 1815 erhielt der Kanton am grünen Tisch der Grossmächte am Wiener Kongress ein frühindustrielles Silicon Valley: den Jura mit seiner Uhrenindustrie.

Längst gibt es ein innovatives, modernes Bern. Aber es ist immer noch eine weniger bekannte Seite des Kantons. Sie wird überstrahlt vom kraftvollen alten Bern.

Und es waren auswärtige Zuzüger, die in Bern moderne Unternehmen gründeten: der deutsche Chemiker Georg Wander oder der Appenzeller Chocolatier Theodor Tobler etwa. Die Importinnovationen fassten im Kanton Bern aber bald Fuss und breiteten sich immer weiter aus. Es dauerte einfach etwas länger im gemächlichen Bernbiet.

Bern mauserte sich zu einem Kanton der Tüftler und Mechaniker. 1865 übernahm der Elek­troingenieur Gustav Adolf Hasler aus Aarau die eidgenössische Telegraphenanstalt. Unter dem Namen Hasler AG und später unter dem Namen Ascom wurde sie zu einem führenden Unternehmen für Telefonie und elek­tronische Automation.

Ausserhalb der patrizischen Kantonshauptstadt machten sich in den Berner Landstädten Selfmademen ans Werk. 1887 ging die Mähmaschine Helvetia des Burgdorfer Mechanikers Johann Ulrich Aebi in Serienproduktion, der Name Aebi wurde zum Synonym für moderne Landwirtschaftsmaschinen.

1868 gründete Johann Friedrich Gugelmann in Langenthal die grösste Schweizer Textilfabrik. In Biel schossen die Uhrenfabriken wie Pilze aus dem Boden. Das Technikum Burgdorf und die Technische Fachschule Bern bildeten Generationen erfindungsreicher Techniker aus.

1902 warf die Berneralpen-Milchgesellschaft die Stalden-Crème und 1910 die Milka-Schokolade auf den Weltmarkt. Das Unternehmen aus Konolfingen war damals eine Konkurrentin der Nestlé. 1904 und 1908 wurden in Bern gleich zwei Block­buster kreiert: die Ovomaltine und die Toblerone. Die Berner Nahrungsmittelindustrie war bald Weltklasse.

Ab 1900 griffen die Elektrifizierung durch Wasserkraft, der Bau von Alpenbahnen sowie der alpine Tourismus wie Zahnräder ineinander. Sie entfalteten im Kanton erstmals eine moderne wirtschaftliche Dynamik und Wertschöpfung.

Übrigens hat sogar das Unspunnenfest eine innovative Seite. Ab 1850 wurde es zu einem touristischen Magneten, der den Bau von Eisenbahnen und Hotels vorantrieb. Hermann Hartmann, um 1900 umtriebiger Tourismusdirektor in Interlaken, vermarktete den Anlass werbewirksam. Seine Innovation trägt heute den Namen Marketing.

Zugegeben, diese Berner Ära der Innovation wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder abgebremst. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen einst erfolgreiche Berner Firmen nach Managementfehlern unter oder wurden von Konkurrenten übernommen.

Heute aber sind Unterneinnovahmen am Jurasüdfuss oder im Grossraum Bern wieder ganz vorne dabei – in der Uhren- und Mikrotechnik, der Medizinaltechnik oder der Biotechnologie. In allen Kantonsgegenden gibt es KMU, die auf dem globalen Markt bestehen. Längst gibt es ein innovatives, modernes Bern. Aber es ist immer noch die unbekanntere Seite des Kantons. Sie wird überstrahlt vom Image des kraftvollen alten Berns.

Innovation ist eine Frage der Köpfe. Und findige Berner Köpfe gibt es nicht nur im technischen Bereich. Der Nidauer Bundesrat Ulrich Ochsenbein gilt als Schöpfer der modernen Schweizer Bundesverfassung von 1848 und des Föderalismus.

Und 1986 richteten an der Münstergasse in Bern mutige Köpfe das weltweit erste Fixerstübli ein. Sie setzten gegen Widerstände eine kontrollierte Abgabe illegaler Drogen durch. Die Zahl der Drogentoten sank markant.

Eine Berner Spezialität ist übrigens die Innovation der Tradition. Berner Dialekttexte galten als kitschig und nostalgisch. Bis Mundartvirtuosen von Mani Matter über Polo Hofer bis zu Guy Krneta, Pedro Lenz und Lo & Leduc dem gemütlichen Dialekt Beine machten.

Vielleicht ist es gar eine Berner Eigenheit, dass sich Tradition und Innovation wie zwei starke Pole gegenüberstehen und zwischen sich ein vitales Spannungsfeld schaffen. (Berner Zeitung)