Warteschlange vor dem Wankdorf

Der BSC YB erhält für das Auswärtsspiel in Turin die von der Uefa vorgesehenen 5% der verfügbaren Tickets. Gemäss Vereinbarung mit den Dachverbänden Ostkurve und Gäubschwarzsüchtig gehen rund 850 Tickets an die offiziellen Fanclubs. Die restlichen verfügbaren Tickets im Gästesektor kommen am 22. September in den Verkauf.

Schon am Samstagmorgen um 1 Uhr haben sich die ersten Fans getroffen, um eines der 970 Tickets für das Spiel (Juventus Turin- Young Boys) zu ergattern. Jedoch beginnt der Vorverkaufsstart erst um 10 Uhr. Natürlich werden diese Tickets auch nur an Dauerkartenbesitzer oder Gönner verkauft. Falls nach diesem Verkaufstag noch Tickets erhältlich sein werden, kommen diese in den freien Verkauf. Letzterer findet direkt nach dem Verkauf für Mitglieder beim Kassenhaus 1 statt. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)