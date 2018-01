Warten auf die Post

1160 Unterschriften in Bolligen, über 2300 Unterschriften in Uettligen. In der Region Bern wehren sich Bevölkerung und Gemeinderäte gegen die Pläne der Post, das Poststellennetz ­auszudünnen. So befanden sich im letzten Mai im Kanton Bern 76 Poststellen auf der Liste mit dem Status «zu überprüfen».

Im Klartext heisst das, dass diese Poststellen stark gefährdet sind. Ein definitiver Entscheid sei aber in der Stadt und Region Bern noch in keinem Fall gefällt worden, schreibt die Medienstelle der Post. Jeder Fall werde einzeln geprüft, und Petitionen würden in die Überlegungen einbezogen.

Die Gespräche mit Behörden und möglichen Partnern haben in verschiedenen Gemeinden stattgefunden. So haben Vertreter der Post dem Wohlener Gemeinderat kürzlich ihre Pläne für Uettligen vorgestellt. Dort sieht die Post eine Agenturlösung vor. Mit möglichen Partner haben erste Kontakte stattgefunden.

Abwarten

Gerne hätten die Postleute vom Gemeinderat gewusst, was er von diesen Absichten halte und ob er sich allenfalls vor der Postcom wehren werde, blickt Gemeindepräsident Bänz Müller (SP plus) zurück. «Wir nehmen keine Stellung zu irgendwelchen Plänen», betont Bänz Müller (SP plus). Der Gemeinderat äussere sich erst, wenn die Post entschieden habe. Sonst hiesse es, die Post habe «zusammen mit dem Gemeinderat» etwas beschlossen. Das würde ­bedeuten, dass der Gemeinderat mit Blick auf die Petition am Volk vorbei handle.

Bänz Müller lässt offen, wie die Gemeinde rea­gieren werde. Eine Option wäre aber eine Eingabe an die Postcom, die unabhängige Beschwerdeinstanz. Man hoffe aber immer noch, dass die Poststelle Uettligen erhalten bleibe.

In Fraubrunnen setzt sich der Gemeinderat ebenfalls für den Erhalt der Poststelle ein. Und nicht nur für jene in Fraubrunnen. Die Gemeinde ist auch durch die mögliche Schliessung der Post in Messen SO betroffen, welche die Dörfer im Limpachtal abdeckt. Gespräche hätten statt­gefunden, sagt Gemeinderatspräsident Urs Schär (BDP).

Der Gemeinderat habe klar gewünscht, dass die Post Fraubrunnen offen bleibe. Aber die Post habe dem Gemeinderat wenig Hoffnungen gemacht. Die Post bestätigt Gespräche mit potenziellen Partnern. In Bolligen wurde nur ein Erstgespräch geführt, weitere Kontakte gab es nicht.

Hoffen auf Politik

Urs Schär hat die Hoffnung nicht ganz aufgegeben und weist auf politische Vorstösse auf nationaler Ebene hin, wo es um die ­postalische Grundversorgung geht. Die Post verschliesse sich dieser Diskussion nicht und ­mache in der entsprechenden Arbeitsgruppe mit, teilt die ­Medienstelle mit.

Bis Resultate vorlägen, dauere es seine Zeit. Unabhängig davon setze die Post in jedem Fall auf den Dialog mit Behörden und Bevölkerung und entscheide «wenn immer möglich in gutem Einvernehmen», hält die Pressestelle fest. (Berner Zeitung)