Zur Auswahl stehen ein Ausbau am bestehenden Standort und ein Neubau auf der grünen Wiese zwischen Kirchgasse und Parkplatz des Voi (siehe Kasten unten). Der Gemeinderat bevorzugt mit Blick auf die Siedlungsentwicklung und die finanzielle Tragbarkeit den bisherigen Standort, der RBS aus betrieblichen Gründen (Sicherheit, Kundenlenkung) den Neubau.

Noch Fragezeichen

Aktuell würden sich der RBS und der Gemeinderat in einem «Meinungsfindungsprozess» befinden, heisst es in einer Mitteilung zum aktuellen Planungsstand. Es werde nun insbesondere geprüft, welche Anforderungen an den Ausbau am bisherigen Standort bestehen. Es gehe etwa darum, wie breit die Aussenperrons sein müssen und ob es Rampen und Lifte für deren Erschliessung brauche, präzisiert RBS-Sprecher Caspar Lösche.

Es werden verschiedene Varianten ausgearbeitet und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) vorgelegt. Dort wird sich zeigen, was überhaupt bewilligungsfähig ist. Aber auch beim Neubau auf der grünen Wiese gibt es noch einen Knackpunkt. Der Ersatz der benötigten Fruchtfolgefläche ist laut Gemeinderatspräsident Jürg Häberli (SP) noch nicht geklärt.

Kein Streit

Die Unterlagen zum Ausbau des bisherigen Standorts sollen bis spätestens im März dem BAV zur Vorprüfung unterbreitet werden. Das Ergebnis kann für den Standortentscheid ausschlaggebend sein. Der RBS erwartet die Rückmeldung des BAV bis etwa Ende April. Anschliessend würden Gemeinde und RBS ihren Dialog vertiefen und zu einem «hoffentlich gemeinsamen Standortentscheid gelangen», wie es in der Mitteilung heisst.

Häberli und Lösche betonen, dass es zwischen den Parteien keinen Konflikt gebe. Man befinde sich auf einem gemeinsamen Weg und arbeite partnerschaftlich an einer Lösung. Klar ist aber auch die gesetzliche Ausgangslage: Bei einer Uneinigkeit hätte der RBS das letzte Wort, welcher Standort dem BAV vorgelegt wird.

Obwohl der Entscheid nun weiter vertagt wird, rechnet Caspar Lösche nicht mit einer späteren Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs. Der Zeitplan sollte noch aufgehen, wenn es nun zügig vorwärtsgehe. In der Planung sei eine Reserve eingerechnet. Jürg Häberli weist darauf hin, dass das Projekt an den Ausbau des Bahnhofs Bern gekoppelt sei und es dort auch Verzögerungen gebe.